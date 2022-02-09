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三接外推今3度闖環差 藻礁公投推動聯盟提9大訴求

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度進入環差初審。記者吳姿賢／攝影
中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度進入環差初審。記者吳姿賢／攝影

中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度進入環差初審，藻礁公投推動聯盟提出九大訴求，要求信守不浚挖、不造地、不破壞生態的公投承諾，否則要拆堤還海，另外應全面檢討天然氣政策、擬定生態復育計畫。

藻礁公投推動聯盟今天提出九大訴求，要求三接再外推方案在環差通過前，海域工程先「停工」，信守三接「不浚挖」、「不造地」、「不破壞生態」公投承諾，若違反公投承諾要「拆堤還海」。

另外，若因海象問題，造成船舶擱淺、人員死傷或生態破壞，施工階段應「停工」，並提出「因應對策」，待審查通過，方能復工；營運階段應「暫停卸收」，並提出「因應對策」包含加嚴卸收波高、風速、流速、能見度等天候條件。

聯盟也要求，政府應完整公開天然氣供需及價格資料，並全面檢討天然氣政策；以2050年淨零碳排為前提，提出未來天然氣需求下降，接收站退場的生態復育計畫；應評估繼續從台中供氣的替代方案。

聯盟訴求，三接冷排水應與大潭電廠的溫排水混合，並將溫度調整到接近正常海水溫度後再排放；另外，保護區劃設仍應持續進行。

公投 三接 藻礁

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