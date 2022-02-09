水簾洞沒猴子...他善用新科技 走出養豬新趨勢

嘉義縣農業處去年起推動計畫輔導轄內養豬場轉型，升級導入新式整合型設施，嘉義縣養豬協會理事長林志達位於新港的養豬場成首間示範場，場內導入水簾系統，不僅冬暖夏涼豬隻產量增，成本也相較過往減少約3成。

嘉義縣農業處與農委會合作，提出「智慧城鄉生活應用補助」計畫，畜牧業者只要向鄉鎮市公所提出申請，工研院和中央畜產會等組成團隊到豬舍會勘，業者只要依照建議添購相關軟硬體設備，便可獲得半額補助。

林志達開設「新港種」畜牧場去年6月成縣內首座示範場，密閉式場域兩頭裝設雙水簾，成天然空氣循環系統，夏天水氣降溫還能將室內臭氣帶走，冬天冷時也有加溫器，冬暖夏涼的舒適環境讓豬隻產量大幅提升。

「以前鄰居或村內居民常會嫌養豬場散發惡臭」，林志達說，自從引入雙水簾系統後，良好空氣循環降低惡臭，養豬場不再是民眾口中鄰避設施。場內也導入新式高台，豬隻糞便進入地下化糞池，不僅降低清潔費用，沼氣發電也帶入不少營收。

養豬約每4個月為1梯次，林志達說，以前每頭豬約耗費20公升清潔用水，現僅須提供飲用水約5公升，光水費就省約7成5。國際黃豆玉米原物料上漲，新型養豬場也導入自動化秤重儀，可依據豬隻每天進食量，調配飼料量。

新型養豬場舒適環境加上精心跳配飼料，也讓豬隻死亡率下跌不少，場內約600頭豬，林志達說，以前每梯次約死20頭豬，如今每梯次死亡數接近0。更重要的是，大幅減少人力成本。

林志達說，如今農村青壯人口大量外流，留鄉青年又多不適應，導致養豬業人口老化嚴重，如今畜牧場配置AI全自動化儀器，監測場內氮氨氣體濃度，豬隻生病或有突發狀況馬上可以透過手機接收，人力成本降低近8成，總成本降約3成。