快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半年長5倍大！47歲女台商不菸不酒也不痛竟罹腎癌

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
顏姓女台商今天受訪時，感謝醫療團隊治療與照護，會更珍惜生命，好好過日子。圖／中國附醫提供
顏姓女台商今天受訪時，感謝醫療團隊治療與照護，會更珍惜生命，好好過日子。圖／中國附醫提供

47歲顏姓女台商不菸不酒、生活作息正常，去年七月赴中國工作健檢發現右腎有一顆約3.6公分的腫瘤，因工作及疫情影響，延至今年春節前返台就診，發現腫瘤半年內增長為5倍，經接受機器手臂輔助腎臟全切除手術，術後第三天就順利出院，她今天受訪說，會更珍惜生命，好好過日子。

女台商說，她不菸不酒，沒有家族病史，作息正常，每天晚上11時就寢、早上6時起床，身上沒有腰痛、血尿等症狀，術後病理報告證實右側第一期腎細胞癌。由於沒有症狀，包括她和親友都很訝異，感謝醫療團隊術前充分溝通，並專業細心照護，術後第三天就順利出院。

中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平說明，大部分腎細胞癌初期無明顯症狀，當出現血尿、疼痛以及明顯腹部硬塊時已進展至中晚期，故有「沉默殺手」之稱。預防之道避免抽菸並減重，三餐均衡飲食、規律作息與適當運動。步入中年後，則建議規律接受身體健康檢查，早期發現、早期治療。 ，

黃志平說明，腎臟腫瘤小於4公分，大部分可採腎臟部分切除手術，盡可能保留腎臟功能，尤其在機器手臂輔助下，可降低手術風險並增加手術精細程度。腎臟腫瘤大於7公分，仍有可能在幾個月內迅速生長甚至轉移擴散，建議採全切除手術。

黃志平說，中國附醫每年執行逾350例機器手臂輔助手術，並逐年增加，其中包括國際病人。醫療團隊通過機器手臂國際原廠認證，成為國內泌尿腫瘤（腎臟／膀胱／攝護腺癌）及婦癌手術的達文西手術觀摩中心；並於去年引進第四代手術系統。

手術 腫瘤 台商

延伸閱讀

朴子醫院與長庚等聯盟打造綠色通道 治療子宮肌瘤患者

沒有葵花寶典也要自宮！ 英國邪教倡閹割還全程直播

張金堅／癌細胞也會冬眠！談「腫瘤休眠」在癌症治療中的新進展

BTS又一成員染疫 朴智旻送醫 確診還得盲腸炎

相關新聞

三接外推今3度闖環差 藻礁公投推動聯盟提9大訴求

中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度進入環差初審，藻礁公投推動聯盟提出九大訴求，要求信守不浚挖、不造地、不破壞生態的公...

要存定期定額退休基金還是提撥6％勞退？年輕人和資深勞工「大不同」 這樣選才聰明

政府理應保障勞工權益，但用全國一致的方式，替勞工決定退休基金投資模式、每月加班時數上限，其實未必符合所有勞工利益。

登山途中煮泡麵、熱食要注意了 雪霸修正禁止炊煮事項

山友請注意了！許多登山客喜愛在登山途中隨意以卡式爐、瓦斯爐具等炊煮泡麵、熱食享用，但這些行為如果未經申經核准，在雪霸國家...

太魯閣人氣景點山月吊橋將大保養 下月暫停開放

花蓮太魯閣國家公園內的山月吊橋，前年8月開放後迅速成為人氣景點，每天逾千人預約參觀；太管處今天宣布，將進行長達1個月的檢...

林志玲47歲順利當媽 醫曝超過40歲凍卵成功率不到4%

47歲的名模林志玲今年除夕宣布喜獲一子，開心升格當媽媽，然而高齡產婦備孕、懷孕不容易，台灣生殖醫學會理事長、台中榮總婦女...

補鈣瘦身這樣吃 簡易便當菜也能好美味

外觀貌似小黃瓜的櫛瓜，清爽口感加上低GI、低糖分，近年來成為低醣飲食新寵兒；櫛瓜的鈣、鉀、鐵等礦物質含量也很高，想知道怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。