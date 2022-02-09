半年長5倍大！47歲女台商不菸不酒也不痛竟罹腎癌

47歲顏姓女台商不菸不酒、生活作息正常，去年七月赴中國工作健檢發現右腎有一顆約3.6公分的腫瘤，因工作及疫情影響，延至今年春節前返台就診，發現腫瘤半年內增長為5倍，經接受機器手臂輔助腎臟全切除手術，術後第三天就順利出院，她今天受訪說，會更珍惜生命，好好過日子。

女台商說，她不菸不酒，沒有家族病史，作息正常，每天晚上11時就寢、早上6時起床，身上沒有腰痛、血尿等症狀，術後病理報告證實右側第一期腎細胞癌。由於沒有症狀，包括她和親友都很訝異，感謝醫療團隊術前充分溝通，並專業細心照護，術後第三天就順利出院。

中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平說明，大部分腎細胞癌初期無明顯症狀，當出現血尿、疼痛以及明顯腹部硬塊時已進展至中晚期，故有「沉默殺手」之稱。預防之道避免抽菸並減重，三餐均衡飲食、規律作息與適當運動。步入中年後，則建議規律接受身體健康檢查，早期發現、早期治療。 ，

黃志平說明，腎臟腫瘤小於4公分，大部分可採腎臟部分切除手術，盡可能保留腎臟功能，尤其在機器手臂輔助下，可降低手術風險並增加手術精細程度。腎臟腫瘤大於7公分，仍有可能在幾個月內迅速生長甚至轉移擴散，建議採全切除手術。

黃志平說，中國附醫每年執行逾350例機器手臂輔助手術，並逐年增加，其中包括國際病人。醫療團隊通過機器手臂國際原廠認證，成為國內泌尿腫瘤（腎臟／膀胱／攝護腺癌）及婦癌手術的達文西手術觀摩中心；並於去年引進第四代手術系統。