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明金成心肌梗塞猝逝 醫師籲超過35歲定期檢測三高

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
明金成驚傳因心肌梗塞驟逝。圖／擷自facebook
明金成驚傳因心肌梗塞驟逝。圖／擷自facebook

知名導演、演員明金成驚傳因心肌梗塞驟逝，享年51歲。新竹馬偕心臟血管內科主治醫師林柏霖表示，心肌梗塞通常和三高息息相關，加上最近氣候忽冷忽熱，更容易引發心肌梗塞，因此提醒民眾若超過35歲，最好定期做健康檢查，確認是否有三高，並加以控制。

明金成1月20日才和妻子歡喜迎接龍鳳胞胎，他昨天深夜在月子中心陪伴剛生產完的妻子，卻突然心肌梗塞，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

林柏霖表示，本身有高血壓、高血脂、高血糖的三高族群，或是有抽菸習慣的民眾，是急性心肌梗塞的高危險群，但是三高的診斷率卻很低。

他以高血壓為例，台灣高血壓盛行率高約有二成五，但只有五成的診斷率，將近一半的民眾未被診斷出來有高血壓；而有接受治療並且穩定控制的患者，則只有三到四成。

林柏霖表示，許多人到了心肌梗塞發作，都還不知道自己有三高問題，因此必須積極檢查，加以控制。而心肌梗塞的風險多在45至55歲男性以及停經後女性，因此只要超過35歲，就建議定期量測血壓，並做抽血檢查，確認是否有三高等相關問題。且現在健保都有給付降血壓、降血糖等控制的藥物，若能穩定控制，就能避免心肌梗塞的發生。

另外，雖然心肌梗塞常常來得又急又快，但並非「無跡可循」。林柏霖表示，有很多患者等到搶救回來，定期回診時回想，才發現之前便有胸痛的跡象，只是不以為意。

他表示，若活動時出現胸悶但休息一下後便會舒緩，就必須留意；若伴隨左肩、脖子、背後的疼痛，且胸悶頻率變高，就要特別注意，有可能是出現心絞痛的徵兆，需前往醫院就診確認情況。若是心絞痛的狀況已經是胸口大痛且冒冷汗，則不要猶豫趕快到急診就醫。

「過年時醫院送來兩個40多歲的心肌梗塞病患，好在當時身旁有人幫忙做（心臟按摩），都救回來了」，林柏霖說，若看到身邊有人因為心肌梗塞倒下，若能盡快實施CPR，仍有機會搶救。

心肌梗塞 高血壓 患者

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