惡性腎細胞癌半年增長5倍 台幹回國手術順利出院

在中國工作的顏姓女子健檢時發現右腎有約3.6公分的腫瘤，利用過年返台到中國醫藥大學附設醫院檢查，醫師發現腫瘤半年增長5倍，經安排達文西手術切除，術後3天即出院。

中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平今天在記者會中指出，這名47歲的顏姓女子在中國工作，去年7月在公司健檢時，經由電腦斷層發現右腎有1顆約3.6公分的腫瘤，當時的醫師建議可選擇積極追蹤即可。

顏姓女子也在記者會中說明，她是健檢時才發現右腎有腫瘤，平時並未感到有任何不適感，自己也沒抽菸喝酒等習慣，生活作息正常。雖然不放心病情，但因工作及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，延到今年農曆年前返台，才到中國醫大附設醫院門診諮詢。

黃志平表示，經檢查發現，患者右腎腫瘤體積於半年內增長為5倍，惡性腫瘤機率大幅提升。在手術風險及病人利益等綜合考量下，建議進行達文西機器手臂輔助腎臟全切除手術，術後第3天患者就順利出院，最後病理報告也證實為右側第一期腎細胞癌。

黃志平指出，近年來由於影像檢查進步與普及化，無症狀腎臟腫瘤的病例越來越多。當腎臟腫瘤小於4公分時，大部分可進行腎臟部分切除手術，在切除腫瘤同時儘可能保留腎臟功能，尤其在達文西機器手臂輔助下，可降低手術風險並增加手術精細程度。

如果腎臟腫瘤大於7公分，黃志平說，大多建議進行腎臟全切除手術，雖說大部分腎臟惡性腫瘤於初期進展緩慢，但仍有可能在幾個月內迅速生長甚至轉移擴散，不可不慎。