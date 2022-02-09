影／水霧機加二氧化氯防疫？立委與家長呼籲恐傷身
立委陳椒華、王婉諭上午與陳情家長一同召開記者會，並邀請教育部、衛福部、消保處、環保署、商業司等單位共同研商，針對部分市售二氧化氯消毒錠（劑）時常搭配水霧（氧）機行銷使用進行消毒提出質疑，除要求政府相關單位嚴加把關，也呼籲民眾要審慎檢視使用方式，不要因防疫而過度使用、誤用，造成危害影響健康。
陳椒華表示，經調查發現，以水霧（氧）機添加二氧化氯消毒，已違反環保署環境用藥使用規範，若於密閉空間使用，恐影響使用者健康，鑑於韓國曾發生水霧（氧）機添加消毒藥劑導致民眾健康受損案例，陳情家長也在記者會上提出國內類似產品影響兒童呼吸道受損的案例。
陳椒華表示，二氧化氯中毒在臨床上可分為急性或慢性中毒兩大類，急性症狀是以吸入二氧化氯後引起眼睛、鼻子、喉嚨及呼吸道黏膜的刺激，也可能會引起職業性氣喘；而慢性則是以暴露幾年後可能產生支氣管炎和肺氣腫。而環保署許可的四種含二氧化氯產品使用方法，包括以消毒原液擦拭，或直接噴灑至消毒物品上進行消毒，然而環保署並不許可以水霧機的方式使用二氧化氯消毒產品。若單賣藥錠或是單賣水霧機都沒有題，但是兩者綁在一起行銷就會出現問題，而且因為本來就不允許使用，也不會把二氧化氯納入室內空品的規範。
陳情人賴小姐在記者會上以自己的小朋友為例提出說明，表示因為小朋友出現呼吸道不適症狀，三個月内發生兩次肺炎，後來發現學校有利用水氧機添加二氧化氯，上網查了資料才發現，過去有許多醫生曾提出警示，但教育單位並沒有察覺，所以她找上立委陳情，希望政府單位可以積極協助，避免更多學童受到影響。
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