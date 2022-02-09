28歲妙齡女求子2年頻卡關 試管嬰兒補助第1次即成功

28歲江小姐和先生結婚2年，去年初終於自然懷孕，卻發生自然淘汰、才得知自己是卵巢早衰，讓她備受打擊。國民健康署去年7月起推出擴大不孕症治療補助，江小姐和先生即加入不孕症治療，經過3個月努力順利懷孕，今挺著5個月孕肚出席記者會開心分享喜悅。

國健署去年7月擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍、且妻年齡未滿45歲者，截至今年2月7日止，已有2萬7882件申請通過資格審查，其中1萬4172件已完成療程、並通過補助費用審查，共10億7162萬餘元。

根據人工生殖機構通報系統資料分析，接受試管嬰兒治療婦女，110年下半年接受治療人次有3萬298人次，相較108年同期1萬7785人次成長7成。依年齡層分析，妻子40至44歲治療人次數成長率最多，為84.1%。

江小姐的主治醫師、宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽醫師表示，有很多像江小姐一樣年輕的夫妻有生育需求，透過補助增加他們求診意願。做試管嬰兒年紀，在35歲以下及40歲以上差距很大，像江小姐第一次就成功，因35歲以下胚囊可以取得較好胚胎，只要累積5至6顆，就算一次只植入單胚胎，好胚胎成功機率高達5成，最後懷孕率也高達9成。

多胞胎植入容易發生多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒，國際趨勢皆鼓勵「降低胚胎植入數」。根據國際生殖醫學技術監測委員會（ICMART）2017年年報，顯示北美洲、歐洲、澳洲、亞洲等區域，有9成以上接受試管嬰兒療程之夫妻，包括單胞胎、雙胞胎，但我國比例僅約7成。

台灣生殖醫學會理事長、台中榮總婦女醫學部主任陳明哲表示，台灣多胞胎比率高，依照國際趨勢減少胚胎植入來說，我國算是落後世界。且人體是適合單胚胎物種，懷多胞胎有風險，不僅媽媽，嬰兒容易早產、低體重，且出生易身體脆弱，容易腦內出血、死產等。

「台灣現在很多多胞胎，是人工生殖造就出來，醫界有責任要設法減少。」陳明哲表示，根據日本統計，若只植入一個胚胎，發生多胞胎機率只有1.6%，雖然很低但還是有可能發生，所以大部分民眾多半植入單胞胎，不會植入多胞胎，就是要降低風險。但台灣還是很多人想植入多胚胎，原因是「想要一次就成功」、「不想失敗再花錢」等。

陳明哲說，台灣過去植入單一胚胎率僅20%、雙胚胎則有70%，去年開始政府補助，雙胚胎增加到90%，單一胚胎比率仍落後。他表示，減少多胞胎有效方法，即是單一胚胎植入，政府補助方案可讓患者減輕經濟壓力，也減輕醫療機構壓力，不應該急著植入多顆胚胎，應一次一顆，提高母親、嬰兒安全，這才是國際趨勢。

中華民國生殖醫學會理事長張帆表示，除了提倡單一胚胎植入，也應該培養、篩選好的胚胎，植入後才能維持高成功率。就過往統計，第五天等級最高胚胎，染色體約落在40至54%之間，有一半機率會成功。但第三天胚胎染色體正常率僅3至17%，有些胚胎甚至不在發育，建議要有好的胚胎植，需培養久一點後再植入。

國健署婦幼健康組組長麥揚竣表示，不孕症補助額度，目前低收入戶及中低收入戶，每次補助上限維持15萬元。非低收入戶及中低收入戶，首次申請補助者，每次補助上限10萬元。再次申請補助者，每次補助上限6萬元。

符合不孕症補助資格，為不孕夫妻一方具我國國籍且妻年齡未滿45歲者。妻子未滿40歲，每胎補助次數上限6次，40至44歲每胎補助次數上限3次。妻未滿36歲最多植入1個胚胎，妻已滿36歲且未滿45歲者最多植入2個胚胎。