過年後舊衣回收箱爆滿 塞垃圾、枕頭、還有人偷衣服

過年之後，彰化有多處舊衣回收箱大爆滿，衣服在路旁堆成山，有的被民眾塞進垃圾，甚至把棉被、枕頭等都丟進回收箱，處理業者也發現曾有民眾偷衣服，才讓回收箱周遭掉滿衣服，清潔隊擔心若民眾不珍惜，回收物品質不佳，之後處理業者不願意投標，就無人幫收舊衣。

彰化縣議員賴清美昨在臉書貼出和美塗厝所附近的舊衣回收箱照片，箱子周遭有許多掉落衣物，還有鞋子棉被等，堆得快超過半個箱子高，賴清美指出，今天經過彰草路三段回收箱也大爆滿，舊衣物幾乎快把整個回收箱遮擋起來，過年前後民眾清理的衣物多，處理業者應該要加強巡視處理。

和美清潔隊目前全鎮設置200處舊衣回收箱，每兩年招標一次，委託廠商收運處理，處裡業者反映，會出現衣物掉滿地是因為在地有人會偷回收箱的衣物，翻得凌亂不堪，警方也曾受理報案，他們也相當困擾。

和美清潔隊長張美玲說，近年舊衣處理價格越來越不好，現在每處回收箱處理費每月210元，有時業者也會抱怨舊衣品質不好，實在擔心明年新年度舊衣能否順利招標，呼籲民眾都進回收箱的是舊衣必須清潔整理堪使用，棉被、床單、內衣褲等都不收。

舊衣處理需求大，但縣內不少公所招標仍不斷流標，像是彰化市人口多舊衣量大，但處理業者不敷成本，2016年業者提前與公所解約不再處理，這幾年都是清潔隊幫收舊衣，彰化市清潔隊指出，現在舊衣都統包由資源回收處理業者一起載走處理。