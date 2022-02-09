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5偏鄉無牙醫老人不便 嘉縣口腔保健醫療專車新增巡迴點
嘉義縣老人比例全國居冠，但18鄉鎮市卻有5個偏鄉沒有牙醫師開業，全縣老人比例最高的鹿草鄉，只有1間牙醫診所，為此，口腔保健醫療專車新增鹿草下潭村活動中心，以及重寮村中寮城隍廟等2處巡迴點，就近服務長輩及鄉民口腔衛生健康。
縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉、衛生局長趙紋華、嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，上午在鹿草下潭村活動中心廣場，為巡迴點啟動服務開幕，現場吸引許多鄉親，長輩開心笑說，「以後看牙更方便了！」
嘉縣公共交通便利性不足、醫療資源分布不均，牙科最嚴重，造成長者、弱勢與偏鄉民眾醫療照護不便；18鄉鎮市有12鄉鎮市，被健保署列為牙科醫療不足區，比例高達66％，其中鹿草剩1間牙醫診所，鄉內老人比率27.78%全縣最高。
翁章梁說，口腔保健專車前年8月啟動，上山下海到阿里山來吉村、豐山村、六腳崩山村、東石猿樹村、梅山太和村、番路隙公田村提供定點定期巡迴服務，除社區服務也前進校園，為學童口牙健康把關，目前超過3千人受惠，新增鹿草下潭村及重寮村服務點，每月隔周三上午提供服務，感謝牙醫師公會團隊辛勞付出。
從事偏遠醫療服務20多年的張世諴說，阿里山、大埔、東石、六腳、番路等5鄉無牙醫，嘉縣口腔保健醫療專車設備很好，提供即時就近服務，是最可行、成本最低、服務最好方法，提供偏鄉民眾五星級服務。
趙紋華表示，口腔保健醫療專車，衛生局與牙醫師公會合作，是目前平衡縣內牙科醫缺資源最有效快速方法，結合樂齡假牙補助、口腔治療、口腔檢查、洗牙、牙周病預防、營養飲食衛教等，讓醫療及預防保健一次到位，口腔保健醫療專車行程，請上衛生局官網查詢。
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