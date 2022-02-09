快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5偏鄉無牙醫老人不便 嘉縣口腔保健醫療專車新增巡迴點

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣口腔保健醫療專車新增鹿草鄉二處巡迴點。圖／嘉縣府提供
嘉義縣口腔保健醫療專車新增鹿草鄉二處巡迴點。圖／嘉縣府提供

嘉義縣老人比例全國居冠，但18鄉鎮市卻有5個偏鄉沒有牙醫師開業，全縣老人比例最高的鹿草鄉，只有1間牙醫診所，為此，口腔保健醫療專車新增鹿草下潭村活動中心，以及重寮村中寮城隍廟等2處巡迴點，就近服務長輩及鄉民口腔衛生健康。

縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉、衛生局長趙紋華、嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，上午在鹿草下潭村活動中心廣場，為巡迴點啟動服務開幕，現場吸引許多鄉親，長輩開心笑說，「以後看牙更方便了！」

嘉縣公共交通便利性不足、醫療資源分布不均，牙科最嚴重，造成長者、弱勢與偏鄉民眾醫療照護不便；18鄉鎮市有12鄉鎮市，被健保署列為牙科醫療不足區，比例高達66％，其中鹿草剩1間牙醫診所，鄉內老人比率27.78%全縣最高。

翁章梁說，口腔保健專車前年8月啟動，上山下海到阿里山來吉村、豐山村、六腳崩山村、東石猿樹村、梅山太和村、番路隙公田村提供定點定期巡迴服務，除社區服務也前進校園，為學童口牙健康把關，目前超過3千人受惠，新增鹿草下潭村及重寮村服務點，每月隔周三上午提供服務，感謝牙醫師公會團隊辛勞付出。

從事偏遠醫療服務20多年的張世諴說，阿里山、大埔、東石、六腳、番路等5鄉無牙醫，嘉縣口腔保健醫療專車設備很好，提供即時就近服務，是最可行、成本最低、服務最好方法，提供偏鄉民眾五星級服務。

趙紋華表示，口腔保健醫療專車，衛生局與牙醫師公會合作，是目前平衡縣內牙科醫缺資源最有效快速方法，結合樂齡假牙補助、口腔治療、口腔檢查、洗牙、牙周病預防、營養飲食衛教等，讓醫療及預防保健一次到位，口腔保健醫療專車行程，請上衛生局官網查詢。

嘉義縣長翁章梁（左三）、鹿草鄉長楊秀玉、衛生局長趙紋華、嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，上午在鹿草下潭村活動中心廣場，為口腔保健醫療專車巡迴點啟動服務開幕。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左三）、鹿草鄉長楊秀玉、衛生局長趙紋華、嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，上午在鹿草下潭村活動中心廣場，為口腔保健醫療專車巡迴點啟動服務開幕。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（右六）、鹿草鄉長楊秀玉、衛生局長趙紋華、嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，上午在鹿草下潭村活動中心廣場，為口腔保健醫療專車巡迴點啟動服務開幕。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（右六）、鹿草鄉長楊秀玉、衛生局長趙紋華、嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，上午在鹿草下潭村活動中心廣場，為口腔保健醫療專車巡迴點啟動服務開幕。圖／嘉縣府提供
嘉義縣口腔保健醫療專車新增鹿草鄉二處巡迴點，縣長翁章梁（左三）參觀口腔保健醫療專車。圖／嘉縣府提供
嘉義縣口腔保健醫療專車新增鹿草鄉二處巡迴點，縣長翁章梁（左三）參觀口腔保健醫療專車。圖／嘉縣府提供

牙醫 衛生局 醫師

延伸閱讀

北回歸線太空館完工了！嘉義縣教育處：4月開館試營運

福島5縣食品解禁 翁章梁：尊重國際標準強化檢驗量能

111年全民運動會在即 翁章梁視察縣立體育館

歡迎回「嘉」！翁章梁高鐵站歡迎鄉親發送口罩宣導防疫

相關新聞

三接外推今3度闖環差 藻礁公投推動聯盟提9大訴求

中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度進入環差初審，藻礁公投推動聯盟提出九大訴求，要求信守不浚挖、不造地、不破壞生態的公...

要存定期定額退休基金還是提撥6％勞退？年輕人和資深勞工「大不同」 這樣選才聰明

政府理應保障勞工權益，但用全國一致的方式，替勞工決定退休基金投資模式、每月加班時數上限，其實未必符合所有勞工利益。

登山途中煮泡麵、熱食要注意了 雪霸修正禁止炊煮事項

山友請注意了！許多登山客喜愛在登山途中隨意以卡式爐、瓦斯爐具等炊煮泡麵、熱食享用，但這些行為如果未經申經核准，在雪霸國家...

太魯閣人氣景點山月吊橋將大保養 下月暫停開放

花蓮太魯閣國家公園內的山月吊橋，前年8月開放後迅速成為人氣景點，每天逾千人預約參觀；太管處今天宣布，將進行長達1個月的檢...

林志玲47歲順利當媽 醫曝超過40歲凍卵成功率不到4%

47歲的名模林志玲今年除夕宣布喜獲一子，開心升格當媽媽，然而高齡產婦備孕、懷孕不容易，台灣生殖醫學會理事長、台中榮總婦女...

補鈣瘦身這樣吃 簡易便當菜也能好美味

外觀貌似小黃瓜的櫛瓜，清爽口感加上低GI、低糖分，近年來成為低醣飲食新寵兒；櫛瓜的鈣、鉀、鐵等礦物質含量也很高，想知道怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。