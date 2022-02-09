不收體小、抱卵母蟹 海蟹盤商堅持資源永續

政大教育系副教授鄭同僚，去年12月於「公共政策網路參與平台」提案希望全年禁捕抱卵母蟹，附議人數7天就達約5千人，由於每隻母蟹每年可生產數百萬個受精卵，食用抱卵母蟹對於海蟹永續資源造成極大傷害，新北萬里蟹盤商阿平，即堅持禁漁期不收購抱卵母蟹與體型過小的螃蟹，從源頭把關讓萬里蟹資源永續。

台灣約8成海蟹在東北角沿岸捕撈後轉供餐廳，其中捕蟹船到港至餐廳中間，不僅仰賴漁民出海捕撈進港卸貨，更需要盤商市場機制，包括分級、裝箱、發貨及運輸等，才可舖貨到市面，在北海岸有一位盤商「阿平」，專責收購北海岸捕蟹漁民的萬里蟹，將萬里蟹帶到每一個愛蟹人餐桌。

北海岸捕蟹漁民口中稱作「阿平」的謝聰平，是目前銷量頂尖萬里蟹盤商，阿平在北海岸眾多漁獲中只要萬里蟹，在捕蟹船進港前就在港邊等待漁船靠岸，從萬里蟹離開漁船上岸開始，就由阿平及其員工進行「分蟹」工序，過程中淘汰無法進入水車的死蟹等不具市場價值螃蟹，同時亦配合政府漁業管理，於抱卵母蟹禁漁期時，不收購抱卵母蟹與體型過小的螃蟹。

「阿平」表示，螃蟹依蟹種、體型大小開始分級，依規格及需求量來決定收購價，隨著資源永續的保育觀念，抱卵母蟹跟體型過小的螃蟹需求會越來越少，盤商們也不會去收購，形成沒有消費就沒有傷害的正面產銷關係。