快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不收體小、抱卵母蟹 海蟹盤商堅持資源永續

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
萬里蟹盤商謝聰平正在替三點蟹分級（非疫情時拍攝）。圖／新北市漁業處提供
萬里蟹盤商謝聰平正在替三點蟹分級（非疫情時拍攝）。圖／新北市漁業處提供

政大教育系副教授鄭同僚，去年12月於「公共政策網路參與平台」提案希望全年禁捕抱卵母蟹，附議人數7天就達約5千人，由於每隻母蟹每年可生產數百萬個受精卵，食用抱卵母蟹對於海蟹永續資源造成極大傷害，新北萬里蟹盤商阿平，即堅持禁漁期不收購抱卵母蟹與體型過小的螃蟹，從源頭把關讓萬里蟹資源永續。

台灣約8成海蟹在東北角沿岸捕撈後轉供餐廳，其中捕蟹船到港至餐廳中間，不僅仰賴漁民出海捕撈進港卸貨，更需要盤商市場機制，包括分級、裝箱、發貨及運輸等，才可舖貨到市面，在北海岸有一位盤商「阿平」，專責收購北海岸捕蟹漁民的萬里蟹，將萬里蟹帶到每一個愛蟹人餐桌。

北海岸捕蟹漁民口中稱作「阿平」的謝聰平，是目前銷量頂尖萬里蟹盤商，阿平在北海岸眾多漁獲中只要萬里蟹，在捕蟹船進港前就在港邊等待漁船靠岸，從萬里蟹離開漁船上岸開始，就由阿平及其員工進行「分蟹」工序，過程中淘汰無法進入水車的死蟹等不具市場價值螃蟹，同時亦配合政府漁業管理，於抱卵母蟹禁漁期時，不收購抱卵母蟹與體型過小的螃蟹。

「阿平」表示，螃蟹依蟹種、體型大小開始分級，依規格及需求量來決定收購價，隨著資源永續的保育觀念，抱卵母蟹跟體型過小的螃蟹需求會越來越少，盤商們也不會去收購，形成沒有消費就沒有傷害的正面產銷關係。

新北市漁業處長張麗珍表示，透過市政、漁民及盤商的努力，讓萬里蟹在最有價值狀態、以最有效率方式與價格賣出，達到產銷雙贏，並透過教育消費者不吃抱卵母蟹及體型太小的螃蟹，促成資源永續。

萬里蟹盤商謝聰平為海蟹資源永續於禁漁期不收購抱卵母蟹。本報資料照片
萬里蟹盤商謝聰平為海蟹資源永續於禁漁期不收購抱卵母蟹。本報資料照片

萬里蟹 漁民

延伸閱讀

虎年旅遊首選 北海岸享美食美景玩不停

過年吃胖了來運動減肥？虎斑貓上健身房自主「仰臥起坐」

河邊捉蟹遇死劫！男遭7公尺鱷魚吞下肚 村民「剖腹取屍」畫面曝光

除夕圍爐有禁忌 紅包別封口、這道菜別上桌

相關新聞

三接外推今3度闖環差 藻礁公投推動聯盟提9大訴求

中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度進入環差初審，藻礁公投推動聯盟提出九大訴求，要求信守不浚挖、不造地、不破壞生態的公...

要存定期定額退休基金還是提撥6％勞退？年輕人和資深勞工「大不同」 這樣選才聰明

政府理應保障勞工權益，但用全國一致的方式，替勞工決定退休基金投資模式、每月加班時數上限，其實未必符合所有勞工利益。

登山途中煮泡麵、熱食要注意了 雪霸修正禁止炊煮事項

山友請注意了！許多登山客喜愛在登山途中隨意以卡式爐、瓦斯爐具等炊煮泡麵、熱食享用，但這些行為如果未經申經核准，在雪霸國家...

太魯閣人氣景點山月吊橋將大保養 下月暫停開放

花蓮太魯閣國家公園內的山月吊橋，前年8月開放後迅速成為人氣景點，每天逾千人預約參觀；太管處今天宣布，將進行長達1個月的檢...

林志玲47歲順利當媽 醫曝超過40歲凍卵成功率不到4%

47歲的名模林志玲今年除夕宣布喜獲一子，開心升格當媽媽，然而高齡產婦備孕、懷孕不容易，台灣生殖醫學會理事長、台中榮總婦女...

補鈣瘦身這樣吃 簡易便當菜也能好美味

外觀貌似小黃瓜的櫛瓜，清爽口感加上低GI、低糖分，近年來成為低醣飲食新寵兒；櫛瓜的鈣、鉀、鐵等礦物質含量也很高，想知道怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。