執行氣候變遷調適 陳吉仲：沒國家像台灣農業生產穩定

全球氣候變遷，造成農業生產波動，農委會主委陳吉仲今天表示，全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定，是因為我們已經在執行氣候變遷調適，以及零排放策略，若農業在淨零碳排做貢獻，農業部門所遭受的損失就會減少。

農委會舉辦的「邁向農業淨零排放策略大會」今天展開。根據統計，2019年農業部門溫室氣體整體排放占全國2.22%，非燃料燃燒排放源以農業土壤35.9%居冠，處理畜禽糞尿處理27.2%次之，水稻種植18.5%，與畜禽腸胃道發酵17.4%相當。

陳吉仲表示，整個溫室氣體排放造成的全球暖化和氣候變遷的影響，全球或者是台灣的影響部門，就是農業部門。以台灣來講，整個溫室區裡排放大概是500多萬公噸的二氧化碳量，占整個全台灣的2億6000多萬的碳排量，裡面其實不到2%。每一年受到的氣候變遷的衝擊的農業損失，每年，至少超過130億以上，所以才希望可以盡速的同時做兩件事情，一個就是做調適策略，一個就是做零排放掉是策略的部分。

陳吉仲說，農委會在3年前就透過研發針對比如高溫病蟲害的品種的研發、生產技術的研發、農業保險的推動等，這些策略措施正在執行，要降低農民，因為氣候變遷所造成的損失，但再怎麼做，這樣的一個調適策略2040，全球已經會上升1.5度C，所以我們調適要更快，不能只有做調適，同時也要來做減碳，不只做減碳，農業部門更有利基來做。

陳吉仲表示，淨零碳排因為我們有200多萬公頃的林地，有80萬公頃農地，有500、600萬的農業剩餘廢棄物，有廣大的海洋資源可以做碳匯。所以，這部分對國家的淨零排放做貢獻，農業部門所遭受的損失就會減少，做淨零排放可以增加農民的收入，所以更可以樂意的來執行，這也是為什麼要在其他部門還沒開始成立辦公室之前，農委會先成立，而且開始來執行。

他說，因為全球暖化溫度上升，溫度差異也變大，包括雨量減少，要就是乾旱，或者變成豪雨成災，面對這樣的氣候條件改變的時候，會嚴重的影響農漁畜的生產，因此需要有策略，比如保險確保農民收入，高溫就以品種調適，這就是一種調適策略。

陳吉仲說，農委會調適策略要全部進行，也早在執行，否則台灣農業部門所生產的農產品絕對會變動更大，全世界沒有一個國家像台灣的農業生產會這麼穩定，是因為我們已經在執行調適，未來因為全球溫度會上升1.5度C，所以我們要加大幅度做調適策略，減碳以及綠能、增加碳匯的部分要全部執行。