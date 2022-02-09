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元宵小過年！台南出版「生、熟湯圓地圖」 賞花燈遊古蹟
一年一度的元宵節即將來臨，台南傳統市場及商圈美食是很多觀光客來台南必吃必逛，台南市經發局查訪全市公有市場及商圈，推出購買湯圓地圖，除可享受熱騰騰的湯圓，還有買回家自己煮的湯圓，搭配賞花燈還有「元宵漫遊微旅行」建議路線。
經發局表示，因應元宵節，傳統市場同步推出各式元宵湯圓供民眾採買，不管是生湯圓還是熟湯圓、甜蜜大湯圓或是古早味鹹湯圓，都可以在市場內一次買齊，例如佳里區佳里中山市場「春天米食坊」販售天然養生的彩虹湯圓、中西區保安市場「阿財伯的店」元宵更是排隊必買。
經發局建議兩條輕旅行路線，市區由保安市場出發，先來購買50年老店的「阿財伯手工製作元宵」，然後再至水仙宮市場饗用「達也濱家漁場」日本料理，帶著清涼的「水仙宮青草茶」，一路暢遊赤崁、海安商圈其文創好店，然後至西門市場百年老店「江水號」享用甜蜜手工湯圓，晚上漫步至普濟殿悠閒欣賞燈籠隧道，也可至友愛及復興市場夜間食堂享用夜宵；
鹽水區有知名影視《斯卡羅》拍攝景點，漫遊全台僅存的全木造戲院「永成戲院」及1847年的木造大宅「八角樓」，「鹽水觀光美食城」享用鹽水意麵及豬頭飯，晚上漫步到月津港觀賞全台最美水岸燈節「月津港燈節」，還有鹽水蜂炮。
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