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竹北遠百魔王停車場外牆拆了！汽車出口將拓寬 柱子暫不更動

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
民眾今日凌晨在臉書社團PO出照片，指遠百竹北店近日引起爭議的停車場深夜開始拆牆改善。圖／取自竹北遠百最新情報站
民眾今日凌晨在臉書社團PO出照片，指遠百竹北店近日引起爭議的停車場深夜開始拆牆改善。圖／取自竹北遠百最新情報站

遠東百貨竹北店上月14日起試營運，但停車動線遭民眾批評設計不良，有如「考照魔王關」，有民眾今凌晨在臉書社團PO出照片，稱停車場在大半夜開始拆牆改善，遠百竹北店發言人今日上午證實商場停車場正在改善，預計要將商場停車場汽車出口的外牆打掉，往旁邊拓寬，至於民眾關注的柱子因涉及主題結構，目前不會更動。

遠百竹北店是是新竹縣政府近年最自豪的大型停車場BOT案，大量購物人潮湧入，停車場動線卻連連挨批，民眾反映地上停車場上下樓都是同道雙向，車道卻非常狹窄，僅寬約5公尺，難以會車，牆壁留下滿滿擦撞痕跡，五顏六色的鈑金烤漆都刮在牆上，像「參與式塗鴉」。

地下停車場出口則有考驗駕駛技術的大柱子，對大車很不友善，注意左側避免擦撞柱子同時，右側又有一道牆緊貼，出口更是近乎90度的直角彎道，「根本是考照魔王關卡」。

民眾今凌晨在臉書社團PO出照片，稱百貨公司大半夜拆牆，疑似要改善停車場出入口，遠百竹北店發言人今上午證實，已開始改善商場停車場出入口，預計把汽車出口的外牆打掉，向外拓寬加大汽車出口路幅，至於民眾關心大柱子的部分，因涉及建築主體結構，暫不會更動。

遠百竹北店表示，商場停車場改善工程進行，將影響到一旁機車道出口通行，因此即日起機車道入口不變，但出口將挪移從莊敬二街出去，民眾只需依照停車場內導引指示即可出場。

停車場 車道

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