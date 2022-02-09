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美到窒息！阿里山小火車駛經風鈴木 彷彿置身電影場景

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鐵道公園風鈴木盛開，搭配阿里山小火車拍攝，絕美場景讓人彷彿有置身國外錯覺。圖／黃源明提供
嘉義縣竹崎鐵道公園風鈴木盛開，搭配阿里山小火車拍攝，絕美場景讓人彷彿有置身國外錯覺。圖／黃源明提供

嘉義阿里山地區最近不只櫻花盛開，攝影達人黃源明也觀察，竹崎灣橋鐵道公園道旁的粉紅色風鈴木，也正爭相綻放、爭奇鬥艷，尤其阿里山林鐵小火車行經風鈴木，震撼場景令他永生難忘，他也提醒事前工作應做足，才能收獲滿滿回家。

灣橋鐵道公園每年2月風鈴木的盛開，高大的樹型，滿樹盛開的粉紅花朵，不只吸引攝影迷前來取景，連來公園散步的在地居民，也都紛紛拿起手機留下這季節限定的畫面，黃源明形容，特別是當阿里山小火車經過時，搭配風鈴木更是難得一見。

「今年櫻花提早盛開，風鈴木也是」，黃源明來回鐵道公園多回，只為拍攝每天小火車經過風鈴木的那一刻。他說，假日每天有2至3車次往返，平日只有1車次，若沒有提前就位，錯過只能隔天再來，「也許苦等多時卻天候欠佳，那就期待下次再相見。」

風鈴木已接近滿開，花期至少可以維持1周以上，黃源明提醒，務必在安全區域拍攝，鐵道旁的水溝沒加蓋，兩旁長了很多的大花咸豐草(鬼針草)，應先查詢火車經過時間，再提早到場勘察環境，做好準備才會有滿意的收穫。

另，他也提醒依照去年7月公告的遙控無人機管理規定，操作人從事遙控無人機飛航活動時，應遠離鐵路及建築物30公尺以上，未申請的無人機拍攝將會受到限制，提醒空拍族注意。

竹崎灣橋鐵道公園粉紅色偌大風鈴木正盛開，搭配阿里山森鐵小火車拍攝，別有一番景致。圖／黃源明提供
竹崎灣橋鐵道公園粉紅色偌大風鈴木正盛開，搭配阿里山森鐵小火車拍攝，別有一番景致。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道旁，夢幻場景彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道旁，夢幻場景彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道旁，夢幻到彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道旁，夢幻到彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供
竹崎灣橋鐵道公園風鈴木正盛開，黃源明預估，花季將持續達1周以上。圖／黃源明提供
竹崎灣橋鐵道公園風鈴木正盛開，黃源明預估，花季將持續達1周以上。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道旁，夢幻場景彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道旁，夢幻場景彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道公園，紅綠相輝映，寧靜且優雅地彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供
阿里山森林鐵路小火車駛經竹崎灣橋鐵道公園，紅綠相輝映，寧靜且優雅地彷彿讓人置身電影場景。圖／黃源明提供

風鈴木 鐵道 阿里山

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