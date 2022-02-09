逾3700名員工不滿台鐵公司化 疫情攪局最快3月陳抗

台鐵公司化議題依舊卡關。儘管近期交通部長王國材不斷至各地「溝通」，台鐵企業工會依舊不埋單。工會說，在債務無法清零、土地資產無法全留情況下，無法支持公司化。目前已有逾3700名員工願意參加抗議，不過受限疫情影響，原定2月23日的陳抗，將延至3月。

台鐵企業工會昨天深夜發布快訊指出，對於交通部毫無尊重及誠信的公司化，已造成全體會員的震怒，該會預定2月23日擴大理事會，截至昨天各地分會回報人數，已有3748名會員報名出席，用以表達憤怒心情。如此，已充份展現該會團結的實力。

不過工會說，昨天申請路權警察單位，要求限制集會人數300人，考量防疫維持二級警戒至2月28日，如此的人數限制，無法表達內心的不滿與怒吼，也無法將團結的實力呈現，加上各地報名者眾多，遂決議延期至2月28日之後，預計3月召開。

工會說，在這段期間，請會員暫且按耐憤怒不平的心情，待疫情許可後，將再啟陳抗活動。屆時，請各位會員齊聚一堂，怒吼給「失智」的交通部聽。

台鐵企業工會理事長陳世杰受訪時表示，台鐵員工約1.7萬人，有1.5萬人加入工會，目前已有五分之一的會員、超過3700人表態出席抗議活動。

陳世杰說，工會不是反對改革，到公司化目的到底是甚麼？當台鐵債務沒辦法清零，土地資產沒辦法留下來，員工就會對外來沒有希望，並指王國材說福利會更高是「空口說白話」。

陳世杰說，日本JR公司化20年後才轉虧為盈，也不是沒有債務，交通部拿台鐵跟中華郵政、港務公司相提並論不公平，等於被騙了。

陳世杰說，在交通部沒有針對問題想要解決前，舉辦的座談會工會不會想參與。至於抗議時間，還是要看疫情，一旦外部集會沒有限制人數就會馬上動員，最快在3月就會有所行動。