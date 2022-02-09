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冬季多雨濕度高 農改場提醒慎防稻熱病

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
田邊剩餘秧苗常較早發病，若已出現病斑可即時進行預防。圖／高雄區農改場提供
田邊剩餘秧苗常較早發病，若已出現病斑可即時進行預防。圖／高雄區農改場提供

高屏地區水稻已陸續完成插秧的，因冬季以來降雨偏多，環境濕度高，且近來日夜溫差大，是水稻稻熱病好發環境條件，高雄區農改場指出，部分栽培田區稻熱病已現蹤，尤以秧氈較為明顯。稻熱病發生初期若未適時防治，造成田間病菌密度升高，病害可能快速擴展，請農友注意田間稻熱病發生情形，掌握防治時機，並避免過量施用氮肥，以防病害嚴重發生。

高雄區農改場指出，稻熱病常發生在相對濕度高、日夜溫差大且晨間露水明顯的環境，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田，更容易嚴重發病，田邊若有剩餘秧苗，因通風不良常使得病害較早發生，可作為病害監測及防治的參考。

稻熱病菌可危害葉片、莖節及葉舌，初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型。典型病斑由內至外依序呈現中央灰白色，邊緣紅褐色，外圍有黃暈，嚴重時葉片枯萎。葉稻熱病若防治成效不佳，病原菌於抽穗時可造成穗頸及穀粒的稻熱病，使得病穗榖粒不充實，將導致產量與品質嚴重受損。

高雄區農改場長戴順發說，病害防治應掌握預防勝於治療的原則，避免病害擴展。農友在鑑定與防治上若有任何問題，可多加利用病蟲害診斷服務專線08-7389060，或逕洽高雄場植物保護研究室，研究人員將提供協助。

田邊剩餘秧苗常較早發病，若已出現病斑可即時進行預防，田間稻株受害情形。圖／高雄區農改場提供
田邊剩餘秧苗常較早發病，若已出現病斑可即時進行預防，田間稻株受害情形。圖／高雄區農改場提供
葉稻熱病初期病斑。圖／高雄區農改場提供
葉稻熱病初期病斑。圖／高雄區農改場提供
檢視剩餘秧苗發病情形，可做為防治時機參考。圖／高雄區農改場提供
檢視剩餘秧苗發病情形，可做為防治時機參考。圖／高雄區農改場提供

稻熱病 農改場 加利

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