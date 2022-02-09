獨／缺雞蛋亂象生 民眾買蛋遭強制配貨惹爭議

北台灣目前仍一蛋難求，缺蛋的狀況下，也衍伸不少亂象，新北市消保官過年期間就接到許多買蛋引發的消費糾紛，除了各地傳出的雞蛋漲價情形，竟然有業者規定民眾買蛋前必須一併購買5斤米，此種配貨促銷引發民眾反彈向消保官投訴，消保官則表示，呼籲業者配合政府指示，若發現聯合漲價行為，可能觸犯違反公平交易法。

上週大年初四，民眾前往三重區某食品行購買雞蛋，發現一般的白蛋原價為一斤40元左右，店家當天卻喊到1斤65元，民眾認為業者趁缺蛋哄抬物價，向消保官檢舉要求查處。

另外，板橋朝陽市場內的某攤商，雖然雞蛋售價未引發民眾質疑，但業者竟要求民眾若要買蛋，需搭配5斤米一起購買才肯賣，此種配貨手段讓民眾質疑有強制推銷疑慮，認為業者配貨違反消保法。

新北市消保官受理後調查發現，台灣蛋雞飼養區域主要集中在南台灣縣市，彰化縣竹塘、大城兩地因再傳禽流感，共撲殺3.8萬蛋雞，總計今年已撲殺蛋雞將近11萬隻，造成國內市場雞蛋短缺，價格高漲。且每年農曆年前由於天冷，導致蛋雞產蛋率減少，加上過年需求增加，都促使雞蛋來到每年價格高點。

另外因受疫情影響，國際航運運費大漲，導致進口飼料玉米價格上漲5成。消保官已向行政院消保處反映雞蛋漲價及缺貨情形，年後雞蛋供需失衡之現象應會隨著氣候變暖以及禽流感疫情趨緩而改善。

新北市消保官表示，雞蛋漲價或配貨的行為僅為零星店家產生，未達到聯合哄抬物價狀況，且蛋農成本提升也是事實，建議消費者貨比三家，改向與雞農合作賣場選購雞蛋，價格波動較小。