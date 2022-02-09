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台東春節9天連假超速取締出爐 「南迴殺手」再奪冠！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
春節9天連假結束，台東湧入超過40萬輛車次，違規超速取締件數突破千件，9天為公庫進帳逾2百萬元，其中，被駕駛稱為「南迴殺手」南迴公路安朔交控中心測速照相桿再度蟬聯第一。記者尤聰光／攝影
春節9天連假結束，台東湧入超過40萬輛車次，違規超速取締件數突破千件，9天為公庫進帳逾2百萬元，其中，被駕駛稱為「南迴殺手」南迴公路安朔交控中心測速照相桿再度蟬聯第一。記者尤聰光／攝影

春節9天連假結束，台東湧入超過40萬輛車次，違規超速取締件數突破千件，9天為公庫進帳逾2百萬元，其中，被駕駛稱為「南迴超速殺手」南迴公路安朔交控中心測速照相桿再度蟬聯第一。

台東縣警察局指出，春節9天連假，測速照相舉發違規超速計1282件，其中，南迴公路427.4公里安朔交控中心測速照相桿舉發600張最多，甚至有同一台車被開了2張違規超速。

有民眾以1800元罰緩換算，1282件就替公庫進帳2307600元，安朔交控中心測速桿就貢獻1百多萬元，可以說是公庫「金雞母」。自2020年設置來就是台東縣舉發率最高測速桿，因而被駕駛稱「南迴超速殺手」。

縣警局表示，南迴公路427.4公里安朔交控中心道路最高速限70公里，其測速桿設定南下北上都能拍照取締違規超速，雖前後都立牌示警，仍有用路人不遵守速限減速慢行，因而舉發率居高不下。

據了解，台東縣境內舉發率最高的路段，就屬南迴公路，其中安朔交控中心、金崙大橋、大溪、香蘭國小及華源等5支測速桿，就包辦了前5名。警方呼籲用路人行經測速路段要減速慢行，不要心存僥倖。

南迴公路427.4公里安朔交控中心道路最高速限70公里，其測速桿設定南下北上都能拍照取締違規超速，雖前後都立牌示警，仍有用路人不遵守速限減速慢行，因而舉發率居高不下。記者尤聰光／攝影
南迴公路427.4公里安朔交控中心道路最高速限70公里，其測速桿設定南下北上都能拍照取締違規超速，雖前後都立牌示警，仍有用路人不遵守速限減速慢行，因而舉發率居高不下。記者尤聰光／攝影

測速 台東 南迴公路

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