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朴子醫院與長庚等聯盟打造綠色通道 治療子宮肌瘤患者

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
1名44歲女子長年因為經血過多貧血，子宮有多顆肌瘤；經朴子醫院暨嘉義長庚婦產科主治醫師陳文欣細心講解及耐心鼓勵，接受單孔加一腹腔鏡手術進行子宮次全切除手術，術後復原良好。圖／朴子醫院提供
1名44歲女子長年因為經血過多貧血，子宮有多顆肌瘤；經朴子醫院暨嘉義長庚婦產科主治醫師陳文欣細心講解及耐心鼓勵，接受單孔加一腹腔鏡手術進行子宮次全切除手術，術後復原良好。圖／朴子醫院提供

1名44歲女子長年因為經血過多貧血，到嘉義縣部立朴子醫院婦產科求診，發現子宮多顆肌瘤；經朴子醫院暨嘉義長庚婦產科主治醫師陳文欣細心講解及耐心鼓勵，患者接受單孔加一腹腔鏡手術進行子宮次全切除手術，術後復原良好。

陳文欣說，病人長久以來月經量非常多，不但貧血也經常感覺疲倦，更嚴重影響日常生活及工作品質，求診發現子宮生長了好幾顆肌瘤，且長久使用鐵劑治療，經常引發腸胃不適的副作用，在各種身心壓力之下，決定接受積極手術治療。

因為病人曾經開過兩次剖腹產，開腹腹膜炎及盲腸切除經驗, 剖腹傷口的疼痛及長時間術後臥床休息，讓病人對開刀十分害怕，經細心講解及耐心鼓勵，病人決定接受單孔加一腹腔鏡手術進行子宮次全切除手術。

陳文欣表示，腹腔鏡手術在台灣發展數十年，腹腔鏡透過肚皮幾個小洞，配合特殊設計器械，可以處理傳統印象中只能用開腹手術處理的子宮切除或肌瘤切除的手術，大幅減低手術後大傷口引起的疼痛和緩慢恢復，這幾年更是精益求精，開始興起「單孔」腹腔鏡。單孔腹腔鏡手術和傳統腹腔鏡手術，最大的不同點就是傷口藏在肚臍裡，手術後僅有肚臍輕微痛感，有些病人術後幾小時就能下床走動。

朴子醫院目前與成大醫院、長庚醫院、奇美醫院合作聯盟，由醫學中心醫師聯合駐診，民眾只要到朴子醫院，就可以看到醫學中心醫師，享有地區醫院就診便利性，醫學中心等級醫療品質。

1名44歲女子長年因為經血過多貧血，子宮有多顆肌瘤；經朴子醫院暨嘉義長庚婦產科主治醫師陳文欣細心講解及耐心鼓勵，接受單孔加一腹腔鏡手術進行子宮次全切除手術，術後復原良好。圖／朴子醫院提供
1名44歲女子長年因為經血過多貧血，子宮有多顆肌瘤；經朴子醫院暨嘉義長庚婦產科主治醫師陳文欣細心講解及耐心鼓勵，接受單孔加一腹腔鏡手術進行子宮次全切除手術，術後復原良好。圖／朴子醫院提供

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