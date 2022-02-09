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中台灣元宵燈會11日試燈 拿小禮品、交管資訊看這邊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，提醒賞燈民眾提前規劃路線。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，提醒賞燈民眾提前規劃路線。圖／台中市警局交通大隊提供

台中市「2022中台灣元宵燈會」將在11日試燈、12日開幕至20日閉幕，一連10天，12日起每晚都有主燈秀，台中市警局交通大隊從11日起規劃平日、假日交通管制，管制範圍為文心森林公園周邊，因會場停車空間有限，建議民眾提前規劃賞燈路線，以免因交通問題，影響遊興。

台中市交大表示，交大會在12、13、19、20日下午2至5時，於文心森林公園設置「交通安全宣導園地」，現場將有大重機、哈雷小重機拍照體驗及酒駕模擬眼鏡體驗區，希望透過寓教於樂交通安全宣導方式，使民眾了解交通法規，每日將提供100份精美交通宣導禮品發送參與活動小朋友，歡迎市民踴躍參加。

「2022中台灣元宵燈會」從2月12日起至2月20日止為期9天，其中2月11日（周五）試燈之夜、2月12日（周六）開幕之夜、2月19日（周六）懷舊民歌宴、2月20日（周日）閉幕之夜。2月12日起至2月20日主燈秀每日晚間6至9時，每1小時展演1次。2月12至20日於文心森林公園近向上路、惠中路口小提燈發放，每日下午3時開放排隊，4時開始發放，約於晚上6時結束。

台中市警局交通大隊表示，11日至2月20日，一共10天，平日下午4時至晚間10時30分；假日下午4時至深夜11時30分對活動會場文心森林公園周邊文心路、大墩七街、向上路二段、惠文路實施交通管制。大墩七街與惠文路口、向學路與惠文路口及廣兼95停車場惠文路出口等重要路口禁止左轉，公園周邊道路（既有停車格）路側架設交通錐，以避免民眾因臨時停車阻礙車流，以確保周邊道路順暢。

台中市警局建議，開車賞燈民眾，因會場周邊停車空間有限，規劃停車分流如下：

文心森林公園以北欲前往會場民眾，車停捷運市政府站旁「市政公園停車場」，至捷運市政府站搭乘捷運到達文心森林公園站。

文心森林公園以南欲前往會場，車停捷運豐樂公園站旁「豐樂公園停車場」，至捷運豐樂公園站搭乘捷運到達文心森林公園站。搭乘高鐵及台鐵，利用捷運高鐵臺中站、大慶站及松竹站，轉搭至文心森林公園站。

台中市交大隊長徐坤隆呼籲，賞燈民眾多利用台中捷運、公車前往，市警局在燈會期間，規劃派遣員警、義交執行交通疏導管制，請駕駛人及民眾遵守員警及義交指揮，會場周邊設有防疫實聯登記、檢測站，請現居家檢疫及自主管理民眾遵守相關防疫規定，勿前往會場，市警局會加強電子圍籬監控，有不遵守防疫規定者，依規定移請主管機關重罰。

台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，提醒賞燈民眾提前規劃路線。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，提醒賞燈民眾提前規劃路線。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，提醒賞燈民眾提前規劃路線。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，提醒賞燈民眾提前規劃路線。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，交大另在燈會期間，每日發放100份交通宣導品。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市燈會將在12日開幕，台中市警局從11日試燈日開始交通管制，交大另在燈會期間，每日發放100份交通宣導品。圖／台中市警局交通大隊提供

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