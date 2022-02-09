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大雨地震台2線鼻頭清大石 上午10到12時封路改走台2丙

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
大雨及地震台2線83k鼻頭清倒懸大石，上午10到12時封路。圖／公路總局一工處提供
大雨及地震台2線83k鼻頭清倒懸大石，上午10到12時封路。圖／公路總局一工處提供

台2線83K新北市瑞芳區鼻頭段，昨晚6點多發生邊坡坍方影響東向車道，公路總局一工處派遣機具及人員積極搶修，先完成路面零星土石清理，並以紐澤西護欄圈圍外路肩，現場邊坡有大塊的倒懸孤石今天上午清除，上午10到12時封路，往返台北及宜蘭的用路人改行台2丙線替代道路。

昨晚先完成路面零星土石清理，並以紐澤西護欄圈圍外路肩，但現場邊坡倒懸孤石，長寬高約7、6、4公尺，因夜間視線不佳，以紐澤西護欄圈圍外路肩及現場保全機具進駐，今天上午封路清除倒懸孤石。

基隆段長張育瑋指出，83K鼻頭段邊坡清理作業，預計10時至12時封閉台2線，往返台北及宜蘭之用路人改行台2丙線替代道路。

一工處表示，因連日大雨加上地震落石，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網http://168.thb.gov.tw，或撥打（02）86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035

瑞芳警分局表示，落石發生在昨晚6點12分，台2線83K處基隆往宜蘭方向，昨晚前往協助交通管制，於西向83.2K及東向82.9K設置管制點，由工務段派員管制，分局線上巡邏警力至現場及短時守望，以免二次事故發生。

大雨及地震台2線83k鼻頭清倒懸大石，上午10到12時封路。圖／公路總局一工處提供
大雨及地震台2線83k鼻頭清倒懸大石，上午10到12時封路。圖／公路總局一工處提供
大雨及地震台2線83k鼻頭清倒懸大石，上午10到12時封路。圖／公路總局一工處提供
大雨及地震台2線83k鼻頭清倒懸大石，上午10到12時封路。圖／公路總局一工處提供

宜蘭

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