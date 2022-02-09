大雨地震台2線鼻頭清大石 上午10到12時封路改走台2丙

台2線83K新北市瑞芳區鼻頭段，昨晚6點多發生邊坡坍方影響東向車道，公路總局一工處派遣機具及人員積極搶修，先完成路面零星土石清理，並以紐澤西護欄圈圍外路肩，現場邊坡有大塊的倒懸孤石今天上午清除，上午10到12時封路，往返台北及宜蘭的用路人改行台2丙線替代道路。

昨晚先完成路面零星土石清理，並以紐澤西護欄圈圍外路肩，但現場邊坡倒懸孤石，長寬高約7、6、4公尺，因夜間視線不佳，以紐澤西護欄圈圍外路肩及現場保全機具進駐，今天上午封路清除倒懸孤石。

基隆段長張育瑋指出，83K鼻頭段邊坡清理作業，預計10時至12時封閉台2線，往返台北及宜蘭之用路人改行台2丙線替代道路。

一工處表示，因連日大雨加上地震落石，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網http://168.thb.gov.tw，或撥打（02）86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035