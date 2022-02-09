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缺蛋時期！營養非蛋不可？ 營養師曝這些食物可取代

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
春節過後缺蛋危機未解。營養師說，攝取蛋白質不是非「蛋」不可，可用其他食物取代。記者葉信菉／攝影
春節過後缺蛋危機未解。營養師說，攝取蛋白質不是非「蛋」不可，可用其他食物取代。記者葉信菉／攝影

雞蛋缺貨，民眾到處瘋狂搶蛋，若從營養分析，是不是非「蛋」不可。營養師表示，從雞蛋主要的蛋白質營養成分來看，還有豆、魚、肉等食物可以取代，其實缺蛋對國人營養的影響「不會很大」，可以採用豆漿、低脂牛奶，或四格方格的盒裝豆腐取代，不過要不要吃雞蛋，一部分也是依不同家庭成員，有所不同的需求，可是就營養來說，絕不是非「蛋」不可。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅說，從雞蛋營養成分來看，一顆雞蛋含蛋白質7公克、膽固醇250公克，其中最重要的營養素就是蛋白質，但在台灣，除了雞蛋以外，含蛋白質食物還有豆、魚、肉等，即使缺蛋，對國人營養的影響程度「不會很大」。但因雞蛋常見於早餐店三明治、吐司等，或是便當菜色有半顆或一顆滷蛋，缺蛋可能會讓業者成本增加、物價提高。

蘇秀悅說，一顆蛋含蛋白質7公克、膽固醇250公克，如果從攝取蛋白質，減少膽固醇方面，一兩（600公克）里肌肉同樣有7公克蛋白質，且膽固醇含量比蛋低。如果以相同7公克蛋白質食物，一顆蛋可用一杯240cc的豆漿或低脂牛奶，或是四格方格的盒裝豆腐取代，一樣可以獲得相同份量的蛋白質。

「沒有東西是不可取代的，也沒有一定要吃。」蘇秀悅說，大家應該輕鬆一點，不一定要在這段時間「搶蛋」，因缺蛋是非常時期，這段時間大家在食物上應多保持彈性，可以暫時用其他食物取代雞蛋，也可以避免哄抬蛋價，大家一起共體時艱，等待雞蛋充足時再吃。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，雞蛋是一個完整的生命，因此有完整的營養素，但雞蛋所含的營養素，其他食物均可以取代，且不見得一定要吃雞蛋，如鴨蛋、鵪鶉蛋也都可以。

不過，就在採訪的同時，許惠玉正在買蛋，她說，連跑三家賣場才買到雞蛋，蛋價也確實漲了很多，但她不得不買雞蛋的原因是，家中媽媽年齡大了，雞蛋比較好入口，烹煮方面也比較簡單，因此要不要吃雞蛋，還是因人而異，每個家庭有不同需求，可是就營養來說，絕不是非「蛋」不可。

雞蛋 膽固醇

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