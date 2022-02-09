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周五迎好天氣！ 周日又有鋒面雲系接近 全台降雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天台灣持續在東北風及少量華南雲系東移的影響之下，苗栗以北和東部的雲量都偏多，基隆北海岸、東北角和宜蘭附近容易有局部短暫陣雨，氣溫也偏涼偏冷。本報資料照片
今天台灣持續在東北風及少量華南雲系東移的影響之下，苗栗以北和東部的雲量都偏多，基隆北海岸、東北角和宜蘭附近容易有局部短暫陣雨，氣溫也偏涼偏冷。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天台灣持續在東北風及少量華南雲系東移的影響之下，苗栗以北和東部的雲量都偏多，基隆北海岸、東北角和宜蘭附近容易有局部短暫陣雨，氣溫也偏涼偏冷，白天高溫僅約15到17度，日夜溫度沒有太明顯變化。

中南部相對晴朗穩定，不過要注意日夜溫差，中部清晨低溫僅14到15度，不過中部中午高溫則有21到23度，南部低溫約16到17度，高溫則有23到26度。

賴忠瑋說，鋒面在昨天清晨通過台灣之後，水氣已經明顯減少，降雨趨緩，不過也開始受到鋒後的東北風影響，使得迎風面的北部和東北部因為地形抬升的關係，白天雲量仍然偏多，其中以東北部山區雲層較厚，有局部短暫陣雨，尤其入夜後溫度下降、濕度和降雨機率又再提高。

今天也是類似的天氣，他說，再加上華南還是有些水氣東移到台灣附近，因此苗栗以北和東半部的雲量較多，也還是有短暫陣雨機會。

賴忠瑋說，預計這樣的天氣型態會持續到明天晚上，明晚北邊冷高壓東移出海後，台灣附近的東北風也會逐漸轉為東風，周五及周六台灣風向轉為東風至東南風，除了中南部天氣更加穩定之外，北部和東北部也將有短暫可以見到陽光的空檔，各地氣溫也會明顯回升。

不過，賴忠瑋說，很快的在周日將再有一波鋒面雲系接近，東北風也會再增強，預計全台灣的雲量都會增加，也都有降雨的機會，其中以中部以北和東半部的降雨機率較高。

他表示，預計這波鋒面雲系在下周一晚上才會完全通過台灣，下周二水氣將大幅減少，不過持續受到鋒後東北風的影響，北部和東半部雲量仍然偏多，中南部則可以見到陽光。下周三後，東北風才會再減弱。

東北風 高溫

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