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今明兩天水氣略增 吳德榮：周五起暖如春

聯合報 / 記者曹悅華楊德宜／台北即時報導
周五至周日白天氣溫逐日漸升、各地暖如春。本報資料照片
周五至周日白天氣溫逐日漸升、各地暖如春。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天迎風面水氣略增，今天新竹以北及東半部有局部零星降雨，明天大台北及東半部仍有局部零星降雨的機率，其他各地多雲時晴。

今、明兩天受東北季風影響，白天北台灣涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。今天北部13至18度，中部13至24度，南部15至27度，東部14至25度。

吳德榮表示，周五至周日白天氣溫逐日漸升、各地暖如春，白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚涼。周五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；周六至周日白天，各地晴朗，西半部易有霧。

他說，周日傍晚起鋒面抵達、冷空氣南下，中部以北轉有雨，各地氣溫下降。下周一下午起漸好轉，中部以北轉多雲、東半部仍有局部短暫雨；下周二西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。而這波冷空氣強度及演變，各國模式模擬差異不小，有待後續觀察。

吳德榮 新竹 中央大學

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