煦願軒滴雞精攜手家扶推「煦願包」 補健康同時做公益
起起伏伏的疫情已變成與健康的長期抗戰，除了持續維持各項防疫措施，個人體質的調理也是抵禦環境攻擊的首要工作。營養補給品牌「煦願軒」推出滴雞精原味、滴雞精薑味，以及市面上少見的滴牛精產品，嚴選具有產銷履歷驗證的台灣紅羽土公雞以及天然飼育的台灣牛，搭配古法陶甕蒸煉製成，完整封存食材的營養精華。
而在疫情之下，不只公益團體面臨捐款寒冬，對弱勢家庭的衝擊更是劇烈。因此，在新年之初，煦願軒滴雞精與家扶基金會合作推出「在疫起，愛無懼」煦願包，即日起至3月31日止，於煦選軒官網（www.genialhearten.com.tw）購買全商品單筆消費滿2,888元，即贈送「在疫起，愛無懼」煦願包乙個（限量200個），且品牌同步捐出滿額的8%給家扶基金會，做為幫助弱勢兒少穩定生活與學習基金。
「在疫起，愛無懼」煦願包的圖騰設計，來自於家扶基金會長期經濟扶助的小維之手，經常陪著爸爸一起到工地施工的他，特別將爸爸辛勤工作時的樣貌描繪出來。透過家扶基金會扶助的孩童畫作，讓民眾在消費的同時能感受純真的力量，同時為弱勢家庭注入更多支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言