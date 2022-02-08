煦願軒滴雞精攜手家扶推「煦願包」 補健康同時做公益

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
煦願軒的經典產品包括滴雞精原味、滴雞精薑味，以及市面上少見的滴牛精。記者黃筱晴／攝影
煦願軒的經典產品包括滴雞精原味、滴雞精薑味，以及市面上少見的滴牛精。記者黃筱晴／攝影

起起伏伏的疫情已變成與健康的長期抗戰，除了持續維持各項防疫措施，個人體質的調理也是抵禦環境攻擊的首要工作。營養補給品牌「煦願軒」推出滴雞精原味、滴雞精薑味，以及市面上少見的滴牛精產品，嚴選具有產銷履歷驗證的台灣紅羽土公雞以及天然飼育的台灣牛，搭配古法陶甕蒸煉製成，完整封存食材的營養精華。

而在疫情之下，不只公益團體面臨捐款寒冬，對弱勢家庭的衝擊更是劇烈。因此，在新年之初，煦願軒滴雞精與家扶基金會合作推出「在疫起，愛無懼」煦願包，即日起至3月31日止，於煦選軒官網（www.genialhearten.com.tw）購買全商品單筆消費滿2,888元，即贈送「在疫起，愛無懼」煦願包乙個（限量200個），且品牌同步捐出滿額的8%給家扶基金會，做為幫助弱勢兒少穩定生活與學習基金。

「在疫起，愛無懼」煦願包的圖騰設計，來自於家扶基金會長期經濟扶助的小維之手，經常陪著爸爸一起到工地施工的他，特別將爸爸辛勤工作時的樣貌描繪出來。透過家扶基金會扶助的孩童畫作，讓民眾在消費的同時能感受純真的力量，同時為弱勢家庭注入更多支持。

煦願軒滴雞精原味選用12～13週具有產銷履歷的紅羽土公雞，搭配古法陶甕萃取，全程無添加一滴水，完整保留鮮雞精華。圖／煦願軒提供
煦願軒滴雞精原味選用12～13週具有產銷履歷的紅羽土公雞，搭配古法陶甕萃取，全程無添加一滴水，完整保留鮮雞精華。圖／煦願軒提供
滴牛精特別精選優質台灣牛的溫體牛腿肉，同產源同時間完整入甕古法蒸煉，特別推薦孕婦，手術後的元氣補充以及重度工作者。圖／煦願軒提供
滴牛精特別精選優質台灣牛的溫體牛腿肉，同產源同時間完整入甕古法蒸煉，特別推薦孕婦，手術後的元氣補充以及重度工作者。圖／煦願軒提供
煦願軒滴雞精薑味搭配同樣具有產銷履歷證書的老薑，富含薑辣素，更強化防護力。圖／煦願軒提供
煦願軒滴雞精薑味搭配同樣具有產銷履歷證書的老薑，富含薑辣素，更強化防護力。圖／煦願軒提供
即日起至3月31日止，於煦選軒官網購買全商品單筆消費滿2,888元，即贈送「在疫起，愛無懼」煦願包乙個。圖／煦願軒提供
即日起至3月31日止，於煦選軒官網購買全商品單筆消費滿2,888元，即贈送「在疫起，愛無懼」煦願包乙個。圖／煦願軒提供

家扶基金會 雞精 疫情

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