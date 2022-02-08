煦願軒滴雞精攜手家扶推「煦願包」 補健康同時做公益

起起伏伏的疫情已變成與健康的長期抗戰，除了持續維持各項防疫措施，個人體質的調理也是抵禦環境攻擊的首要工作。營養補給品牌「煦願軒」推出滴雞精原味、滴雞精薑味，以及市面上少見的滴牛精產品，嚴選具有產銷履歷驗證的台灣紅羽土公雞以及天然飼育的台灣牛，搭配古法陶甕蒸煉製成，完整封存食材的營養精華。

而在疫情之下，不只公益團體面臨捐款寒冬，對弱勢家庭的衝擊更是劇烈。因此，在新年之初，煦願軒滴雞精與家扶基金會合作推出「在疫起，愛無懼」煦願包，即日起至3月31日止，於煦選軒官網（www.genialhearten.com.tw）購買全商品單筆消費滿2,888元，即贈送「在疫起，愛無懼」煦願包乙個（限量200個），且品牌同步捐出滿額的8%給家扶基金會，做為幫助弱勢兒少穩定生活與學習基金。