高風險病患健保給付每3個月洗牙 3月1日起27萬人受惠

牙痛要人命，健保署先前開會通過，腦中風、洗腎、癌症等5類高風險病人，健保給付每3個月洗牙1次，提高口腔照顧頻率，新制預計3月1日起上路，全台約27萬人可望受惠。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志今天告訴中央社記者，許多高風險病人是高齡者，口腔衛生狀況較差，也很少看牙醫，等到牙口出狀況時，不僅治療困難、醫療成本更高，也可能影響本身疾病，故加強口腔照顧更顯重要。

衛生福利部中央健康保險署醫務管理組科長陳依婕表示，牙結石清除俗稱洗牙，一般民眾健保給付每半年可洗牙1次，但牙醫師公會全聯會先前提案至全民健康保險會，高風險病人應有更多洗牙次數，並爭取到約新台幣4.05億元預算。

陳依婕說，去年12月經健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論通過，將5類高風險病人洗牙頻率縮短至90天、即每3個月1次。

陳依婕表示，5類高風險病人包含腦血管疾病患者、血液透析及腹膜透析患者、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者、惡性腫瘤患者，以及不符合健保牙醫門診總額特殊醫療服務計畫條件的身心障礙者。

陳依婕補充，懷孕女性、口乾症病人、糖尿病病人、身心障礙以及進行化放療的特殊患者，先前就已納入每3個月可健保給付免費洗牙1次的對象。

至於為何高風險患者的口腔健康更顯重要，陳建志說明，使用雙磷酸鹽類或單株抗體藥物的骨質疏鬆症患者，因牙結石導致嚴重牙周病，若要拔牙可能潛藏骨壞死風險，後續還需昂貴的高壓氧治療，且療程可能長達1年以上，相當折騰。

陳建志說，癌症病人則有口腔乾燥、嘴破等口腔問題，且癌症治療影響免疫系統，可能造成口腔環境改變，可透過洗牙時密切注意。

此外陳建志提到，洗腎與中風患者經常輕忽口腔健康的重要性，若能保持牙口健康，對飲食健康有幫助，且提高洗牙頻率，牙醫師可依照個案狀況，仔細教導如何維持口腔衛生，特別是中風患者，希望提升至每個月看牙，未來更盼牙科結合長照服務。

陳依婕說，目前新制預告期已結束，預計於2月25日正式公告、3月1日起生效。依健保署統計，國內約180萬人屬於上述的高風險病患，其中約27萬人有固定洗牙習慣，新制上路後這27萬人可望受惠，享有更多洗牙次數。