優先供應民生用蛋政策出爐 彰化蛋農左右為難

農委會今天邀集雞蛋產業業者和農民團體開會，會後蛋農團體透露，會中決議將台灣本土雞蛋優先供應民生用蛋，食品加工製造商的材料缺口盡量從調度進口液體蛋填補。食品業者認為政府不能因缺蛋就要求民間變更商業合約，農民自認像夾心餅，在政府和客戶之間左右為難。

彰化縣養雞生產合作社主席林朝良轉述農委會的開會結論，會中雞蛋產業的農民團體願意配合政策，優先供應民生用蛋，進口蛋和液體蛋優先供應食品加工業。林朝良說，在缺蛋狀況下，食品加工業應該可以共體時艱使用進口蛋和蛋液，平衡台灣生鮮雞蛋的供需。

溪湖鎮貝林古塔蛋塔店業者嚴永旭表示，食品加工業都透過蛋商訂合約向蛋雞場買蛋，目前到處缺蛋、早餐店等餐飲食品業者急於找蛋，他認為「高價者拿」，在契約關係上願意支付最好價格者取得雞蛋，相信合約商不至於故意「搗蛋」，最近一年內烘焙材枓樣樣漲價，食用油脂漲得最兇，已漲3倍，其餘食材漲價一成到三成的都有，雞蛋漲幅其實在可接受範圍，食品加工業者應該願意加價買蛋。

林姓蛋農接到優先供應民生用蛋的消息，相當為難，多家早餐店是老客戶「哀鴻遍野」，也有長期訂蛋的烘焙店拜託「別毀約斷貨」，他與客戶有的簽訂合約，有的建立互信，為了一時政策改變長久合作關係，「萬一夏季全台蛋源穩定，這些被斷貨的老客戶願意回頭嗎？」但有農民認為缺蛋是台灣前所未有的突發狀況，若能充分說明，老客戶應可體諒。