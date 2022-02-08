北榮新任兩副院長今上任 黃信彰接任恩主公院長

台北榮總醫務企管部主任李偉強、重症醫學部主任林永煬接任副院長，並於今天布達上任。台北榮總更與恩主公醫院加強合作，為三峽、鶯歌、八德、桃園民眾打造長照醫療體系，副院長黃信彰屆齡退休後，4月1日將接任恩主公醫院院長。

台北榮總院長陳威明於今年1月16日上任，前副院長黃信彰日前則屆齡退休，共有兩名副院長職位懸缺。

陳威明說，李偉強、林永煬，兩人學有專精，一人是醫務企管，另一人是重症醫學，並一起朝向五好的道路前進，包括做好防疫、把病人和同仁照顧好、把學生教好，以及把醫院環境、軟硬體、工作氛圍營造好，最後是與人共好。

李偉強自民國81年起服務於輔導會醫療體系，迄今30年。他的表現受到肯定，曾借調到醫策會擔任執行長，負責全國醫院評鑑、醫療品質及病人安全，以及借調到衛生署擔任醫政處處長，及改制後衛福部醫事司首任司長，掌理醫政事務，榮獲三等衛生福利專業獎章。

李偉強於新冠疫情期間，積極配合衛福部及台北市衛生局防疫政策，執行大規模防疫專責病床調度與運用、承辦加強型防疫旅館、推展遠距通訊門診、疫後康復門診及智慧型門禁管理等，並且參與苗栗京元電子及台北三大農產果菜批發市場大型採檢任務，榮獲醫師公會全國聯合會「防疫特殊貢獻獎」等殊榮。

林永煬畢業於台北醫學大學醫學系及國立陽明大學臨床醫學研究所博士班。民國78年起於北榮神經醫學中心住院醫師訓練，歷任癲癇科主治醫師、醫研部研究醫師等，現任為重症醫學部主任，也是國立陽明交通大學醫學院教授，臨床專業具備神經科及重症醫學兩項專長。林永揚學經歷豐富，另一特色是處事以大我為先、首重公眾事務。

林永煬擔任加護病房管理委員會副召集人期間積極具體貢獻，包括全力協助加護病房整建規劃成單獨隔離病室，以提供優質重症照護，且為求設立該院中正樓二樓加護病房家屬休息室，毅然縮小個人行政辦公空間規劃家屬休息室，並參與思源樓增設專責Covid重症加護病房之規畫等。

另外，致力照顧新北市三峽、鶯歌、八德、桃園地區民眾的恩主公醫院，現任院長吳志雄任期於3月期滿卸任，該院為打造該地區年長者的長期照顧醫療體系，特別聘請原台北榮總副院長黃信彰教授接任院長，同時網羅關渡醫院前院長陳昌明，以及陽明大學（現為陽明交通大學）醫學院前院長、台北榮總大腸直腸科主治醫師陳維熊接任副院長。

「抱持著與人共好，照顧民眾健康志業與理念，創造以病人為中心的醫療服務。」陳威明說，長期與行天宮志業公益會會長黃忠臣熟識，在照顧民眾健康、救治患者生命的志業理念，兩人理念也十分契合，這次希望從台北榮總尋找優秀的醫界人才，並加強、深化雙方合作，以幫助更多的病患。

恩主公醫院希望為三峽、鶯歌、八德、桃園民眾打造長照醫療體系，網羅更多優秀醫界人才。陳威明說，於4月1日接任院長的黃信彰，原是台北榮總副院長，為現任台灣家庭醫學醫學會理事長，對於長照、老人醫學、緩和醫療等經驗十分豐富，也是肝膽腸胃科專家，對提升該地區長者照顧很有幫助，因此由他推薦。

關渡醫院前院長陳昌明是神經血管內科的專家，在關渡醫院擔任院長時，把醫院經營的非常好，4月1日上任後可以提供恩主公醫院更好的協助；陳維熊教授則是陽明大學（現為陽明交通大學）醫學院前院長，現任台北榮總大腸直腸外科主治醫師，專長在大腸直腸癌治療，廣受病人好評，並將於8月1日上任。

陳威明說，他的理念是與人共好，往後還會與其他醫療體系相互合作，希望提供當地社區民眾醫療服務，促進健康福祉。