感冒或腸道感染兩周出現胸悶等症狀 小心病毒性心肌炎

1名25歲女子四周前開始有感冒症狀，陸續至診所治療，兩周前有呼吸急促及有上樓梯困難現象。而且呼吸短促，胸口有壓迫感、且兩下肢水腫已數日無法平躺睡覺。檢查為病毒性心肌炎，經緊急安排住進加護病房治療，兩周後出院，目前仍追蹤治療。

大里仁愛醫院心臟內科醫師徐敏耀說，病毒性心肌炎是心肌受病毒感染引起局部性或瀰漫性發炎病變，為感染性心肌病變，病毒流行感染期約有5%患者併發心肌炎，非流行感染期也可能散在性發病。臨床表現輕重不一，依典型的前驅感染病史及臨床發展變化，大多數患者經適當治療後痊癒，部分患者可能發展成擴大性心肌病變，極少數患者在急性期因嚴重心律不整、急性心臟衰竭和心因性休克死亡。

他說，多種病毒可引起病毒性心肌炎，以引致腸道和上呼吸道感染的病毒最多見，例如科薩奇病毒A、科薩奇病毒B、艾可(ECHO)病毒、脊髓灰質炎病毒，都常見引致心肌炎病毒。其中科薩奇病毒B是最主要的病毒，其他還有如腺病毒、流感病毒、副流感病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、乙型腦炎病毒、肝炎病毒、帶狀皰疹病毒、巨細胞病毒、愛滋病毒以及可能的冠狀病毒等。

徐敏耀說，病毒性心肌炎患者臨床徵候取决於心肌病變的程度和範圍，輕者可無症状，重者可出現心臟衰竭、心因性休克和猝死。患者常在發病前1至3周有上呼吸道或腸道感染史，表現如發燒、全身酸痛、咽痛、倦怠、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，然後出現心悸、胸悶、胸痛或心前區隱痛、頭暈、呼吸困難、下肢水腫。

他說，病毒性心肌炎診斷的主要依據是，發病前有腸道感染或呼吸道感染病史、心臟受損的臨床徵候、心肌損傷釋放的血清酶異常升高、其他輔助檢查顯示心肌損傷、病毒學檢查陽性等，應考慮病毒性心肌炎的臨床診断。

徐敏耀說，一般感冒或腸道感染經治療兩周後出現胸悶，氣促，下肢水腫，端坐呼吸喘等症狀惡化時，可請醫師評估是否有心肌炎之徵候，以及早診斷治療。