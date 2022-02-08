全台最難訂餐廳、飛花落院費十年打造，滿足心靈與味蕾的雙重幻想

飛花落院被譽為全台最難訂位的餐廳之一，目前只能訂到90天後的位子，從規劃、整地到落成磨了整整十年光陰，造就出仙氣十足、古樸和風庭園，讓客人置身於自然絕景、悠然自得的氛圍中。餐點標榜「和宅料理美學」，餐茶搭配讓美味在舌間跳舞，再用巧思讓美好體驗延長至隔天。

俗諺說「燕子來家做窩，喜事多又多」，但，如果房子正在興建中，有工期壓力，該拿燕子怎麼辦？答案通常是趕走或拆掉，然而台中新社山麓上的「飛花落院」日式庭院景觀餐廳，卻願意為了一窩雛鳥停工2個月，還不只一年這樣做。

在強調投資報酬率、餐廳周轉率的時代，這種「尊重自然」的施工法，宛如說夢。但對創辦人台中麻葉餐飲集團創辦人兼執行長魏幸怡、與先生張智強來說，卻是理所當然。

他們耗費整整十年，投入逾2億元的資金，如此燒錢、費時、費工，造就了美食家葉怡蘭在用餐後評論：「好個仙氣十足夢般地方……這『夢』字可非隨意言之──是的，與其說這兒是餐廳、茶空間或景點，在我看來，更像是一個夢想的實現。」

去年（2021）4月開幕，飛花落院短時間就躋身最難訂位的餐廳之一，採開放90天內、且須先付訂金的訂位方式，不僅訂位秒殺、天天客滿，排到今年4月底前都一位難求，連熱播台劇的《華燈初上》裡的「蘇媽媽」楊謹華都特在IG打卡來訪。

景觀餐廳那麼多家，為何顧客搶訂飛花落院？其實，一入園，就能感受業主費心將餐廳環境設計的各種巧妙安排，其中「動靜平衡」和「自然連結」最為具象且令人沉浸。

動與靜之間平衡，花木流水、各處古物令人沉浸

餐廳名「飛花落院」出自唐代詩人蘇頲的《山驛閒臥即事》一詩，其中「息燕歸簷靜，飛花落院閒」兩句，正是魏幸怡與張智強心中的嚮往。

「我很喜歡飛這個字，這首唐詩，有『飛』有『落』，一個是動，一個是靜，想像那意境，覺得在動靜之間有平等，」魏幸怡露出神往的表情。

顧客如何感受「動」？

甫進門，通過淙淙流水、池裡是悠游迎賓的黃金錦鯉及木棧橋，另一旁，則是20、30顆由夫妻二人親自蒐羅、栽種的藍花楹：「每年開花的旺季在五、六月份，攀滿很多藍紫色的小花，會隨著微風掉滿整片院子。」

再往前，則可細品「靜態之美」。

長廊拐彎豁然開朗，又行至一橋上，橋下，是一艘舊船，底下以白沙碎石展現枯山水寫意形貌，頗有「孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪」氣韻。

景觀平台可一覽建築及亭台樓閣，顧盼間盡是層巒堆疊，遠方金色陽光灑向台中市，朦朧之感好像那邊才是人間。

而二樓室外的枯山水中央，為一座200年前遭雷擊的雞蛋花樹凋木，「我們發現它的樹形真是太美了，十年前就買下來保存至今，沒想到放在這裡好適合，」魏幸怡說。

他們追求古樸感，二樓乃花了五年，以全木造製成，全以榫接而成。二樓洗手間外的「屏風」，其實是舊時西式診所的領藥台老物件，落實「舊瓶換新裝」精神。

在飛花落院，能深刻體會五感體驗，尤其是聽覺，餐廳掛上從日本跳蚤市場挖寶來的風鈴，微風吹拂，每處風鈴聲響各有千秋，卻又與音樂互相協調。魏幸怡特別喜歡在二樓縁側（外廊）的風鈴下觀景、吹風，聽聽風鈴的叮叮噹噹。

木、石、竹、泥構築而成自然生態，小動物常來訪

他們也非常強調與自然連結。因此以「木」「石」「竹」「泥」構築而成，「我們想要愈簡單愈好，可是愈簡單就愈難。」

他們保留了很多大自然風貌，提醒對大自然的謙卑。因此在飛花落院，可以看到山谷領空上有對老鷹，可望見綠繡眼、五色鳥在樹梢間跳躍，有時還會與猴子不期而遇。

因此，服務生還身兼生態園區導覽員。「我們客人很喜歡聽我們的導覽，我們會隨時注意景致變化，好比今天樹葉紅了、哪顆樹上有甲蟲，就會引導客人去觀賞。」

室內陳設上，處處匠心獨具，譬如呼應這塊地原先是竹林，就以等長、等寬竹子串成，做為桌與桌之間的隔簾。

「我先生挑了很久才找到這麼多直徑差不多的竹子，並且還要木工去磨、再套進去鎖溝，很費工，」連魏幸怡都佩服張智強的慢工出細活。

有人覺得飛花落院充滿禪意、也很有侘寂風，但魏幸怡認為不論是禪意或侘寂，都只是以言語定義，他們更希望客人感受自然氛圍，枯樹、老葉、蛀洞是渾然天成的缺憾，雖不完美，卻自有意趣。

融合在地時令食材，餐茶搭配提升味蕾新境界

這樣的自成一格也展現在餐食上，雖標榜「和宅料理美學」，看似懷石或會席料理，倒不如說是融合地方風土，順應先附、煮物、造里、缽物、凌物、彈肴、碗物、食事與甘味的次序，十道菜色陸續上桌。

他們熱愛使用在地食材，像是此地由於長年缺水名為水井，卻適合種植根莖類，種出來特別甜，因此一道「水井新社風味野菜」，便選用代表新社的香菇、大坑的竹筍，酥炸後，與白蘿蔔磨泥製成的醬汁賦味，將其甘甜吸附麵衣上。

料理也配合時序。

「旬味松露白鰻釜飯」是鹹食壓軸大戲，米飯帶有醬油、雞油跟花椒香氣，起鍋後趁熱拌入白蘿蔔、雪菜、屏東白鰻魚、南瓜子、栗子，增添口感層次，還可加入柴魚高湯作湯泡飯。

飛花落院獨到之處，更在於茶搭餐。

相較西餐講究餐酒搭配（Wine Pairing），台灣飲茶風氣盛，而魏幸怡又好茶道，餐茶搭配（Tea Pairing）之下，茶能解膩，又能畫龍點睛、推升味蕾達到另一境界。

因此席間，能品嘗茶搭餐的風味。如「刺身盛合」含有5種不同的海鮮，北海道的干貝、甜蝦、鰤魚、鮪魚、靖魚，佐以南投的冬片茶，帶有午後青草香氣以及桂花香味的冬片，適合在享用油脂飽滿的生魚片之後，喝一點茶讓花香解膩口中。

點滴構築與自然共舞餐食環境

飛花落院現在這麼火紅，很難想像這是夫妻兩人第一次跨足景觀高檔餐廳。

魏幸怡自26歲開始創業，已在台中餐飲界深耕25年。過去，他們曾於45天之內就開出一間餐廳，但飛花落院卻度過了十個春天才落成。

新社做為台中人的後花園，魏幸怡與張智強也愛來此走走，原只想尋個地開個民宿或餐廳，做到退休，然後發現這裡，很喜歡這塊竹林與果樹林立的山地，便承租下來，豈料光是整地工程就這麼浩大。

「這塊地形有4、5層樓高的落差，我們才知道水土保持這麼難，山坡地要整理，急不得，」他們審圖、整地就整了三年，餐廳雛型都還沒看到，就耗盡了資金。

儘管如此，他們在做水保期間，細細觀察過此地風向與光影，所以建築方位選擇坐北朝南，避開北風，面向陽光，達到冬暖夏涼之效。

七年建造時間，更堅持與周圍生態和平共處，除了燕子築巢緣故而停工，他們也求好心切，一磚一瓦、一草一木都希望是心中理想。

只是，工班常覺得他們要求太多，換過好幾個工班，光是石梯，就蓋了三次：「師傅覺得只要疊上去就好了，但沒有顧及到美感及平衡，這是營業場所，安全第一。」

用心於細節，延長食客的美好體驗

還曾經遇到混凝土車都到了，工人卻放鴿子不來，只好張智強自己上陣開混凝土車，做到後來錢都燒光，只好「一邊賺錢一邊借錢」。十年過去了，租期都到了，幸好地主願意將租期拉長，讓他們能繼續經營。

好不容易快開幕，卻還在開幕前夕，前方的森林發生火災，波及到飛花落院，當時只有店長一人，她不顧自己安危，只想盡量舀水來撲滅，幸好消防隊及時趕到，最後也只燒掉一片玻璃。

浸淫餐飲25年，魏幸怡仍舊不斷精進自己的經營之道，甚至專程北上到名廚江振誠的經營實戰課程進修，十分認真。

從江振誠處，魏幸怡學到「體驗的延長」，餐廳經營必須下工夫設計，讓客人感動、回味，因此，第九道釜飯若要打包，店家還會特地包成御飯糰：「客人會覺得很驚喜，帶回去還能當早餐吃，把飛花落院的美好回憶延長到隔天。」

落日時分，飛花落院沐浴在藍紫晚霞中，華燈初上，又是一絕景。下一步，他們即將開出民宿，期能帶給客人閒適自得的時光，再一次重現「息燕歸簷靜，飛花落院閒」。

採訪／楊瑪利、沈瑜

（本文出自2021.2.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）