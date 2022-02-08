批陳時中「想出國遊客再忍忍」言論 旅遊業者：感覺被放生

受到疫情影響，邊境嚴管已長達兩年，疫情指揮中心指揮官陳時中昨受訪時鬆口表示，邊境管制會先從商務旅遊開始，最快2月28日以後，但目前尚未思考觀光旅遊。陳時中也提到，知道旅遊業者壓力很大，對他們真的很抱歉，也呼籲想出國旅遊的國人先忍忍。

不過陳時中的言論，也引發旅遊業者不滿，質疑邊境解封遙遙無期，如今紓困又無下文，感覺就像被放生，只能自求多福。

台北市旅行公會對總統府、行政院、交通部和觀光局發出建言書，指政府給旅行業的願景，是台灣要從「防疫大國」轉為「觀光大國」，如今卻淪為紙上談兵，真正挹注旅行產業很少，2年下來，業者債高築台，觀光業人才大量流失，如今紓困5.0，旅行業沒有被關愛到，奄奄一息的觀光立國價值就這樣被「拔管」了嗎？

北市旅行公會表示，從業人員是旅行社最大資產，但沒有從業人員就沒有旅行社，沒有旅行社又何來觀光立國？培養一位專業外語的業務需要3年，這樣不接地氣的政策會讓台灣的國本快速流失，2030年要觀光立國的目標，將無人可以接待。

北市旅行公會也提出短中長期計畫，短期部分包括員工薪資補貼、旅行社營運補貼、勞工充電再出發課程延展、旅行產業人才培訓、勞健保費用減免等；中期則包括疫情解封前的輔導轉型與振興方案，包括特色國旅團補助、數位轉型補助、旅行業雲市集專案、創新研發計畫、地方創生計畫，並滾動式檢討居家隔離時間，盡速重新開放小三通。

至於長期部份，北市旅行公會表示，盼能獎勵業者報名國外旅展及推廣活動、辦理各國旅行公會來台體驗行程踩線團、國際郵輪靠港、調降回一級警戒等。