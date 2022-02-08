聽新聞
test
0:00 / 0:00

批陳時中「想出國遊客再忍忍」言論 旅遊業者：感覺被放生

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／報系資料照
疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／報系資料照

受到疫情影響，邊境嚴管已長達兩年，疫情指揮中心指揮官陳時中昨受訪時鬆口表示，邊境管制會先從商務旅遊開始，最快2月28日以後，但目前尚未思考觀光旅遊。陳時中也提到，知道旅遊業者壓力很大，對他們真的很抱歉，也呼籲想出國旅遊的國人先忍忍。

不過陳時中的言論，也引發旅遊業者不滿，質疑邊境解封遙遙無期，如今紓困又無下文，感覺就像被放生，只能自求多福。

台北市旅行公會對總統府、行政院、交通部和觀光局發出建言書，指政府給旅行業的願景，是台灣要從「防疫大國」轉為「觀光大國」，如今卻淪為紙上談兵，真正挹注旅行產業很少，2年下來，業者債高築台，觀光業人才大量流失，如今紓困5.0，旅行業沒有被關愛到，奄奄一息的觀光立國價值就這樣被「拔管」了嗎？

北市旅行公會表示，從業人員是旅行社最大資產，但沒有從業人員就沒有旅行社，沒有旅行社又何來觀光立國？培養一位專業外語的業務需要3年，這樣不接地氣的政策會讓台灣的國本快速流失，2030年要觀光立國的目標，將無人可以接待。

北市旅行公會也提出短中長期計畫，短期部分包括員工薪資補貼、旅行社營運補貼、勞工充電再出發課程延展、旅行產業人才培訓、勞健保費用減免等；中期則包括疫情解封前的輔導轉型與振興方案，包括特色國旅團補助、數位轉型補助、旅行業雲市集專案、創新研發計畫、地方創生計畫，並滾動式檢討居家隔離時間，盡速重新開放小三通。

至於長期部份，北市旅行公會表示，盼能獎勵業者報名國外旅展及推廣活動、辦理各國旅行公會來台體驗行程踩線團、國際郵輪靠港、調降回一級警戒等。

旅行社 疫情 陳時中

延伸閱讀

邊境管制縮短至10天？ 陳時中：等待兩個觀察時間點

被點名角逐縣市長 陳時中、王美花、陳吉仲回應了

首度鬆口「不排斥選台北市長」 陳時中受訪透露：但最重要是防疫

境管鬆綁規劃 商務客先放行

相關新聞

庫存蛋協調釋出 進口蛋中旬到

北部地區缺蛋持續，農委會除了前天祭出獎勵金鼓勵蛋農養雞產蛋，但雛雞養成需要十八周，緩不濟急，農委會昨天因而也與加工業者協...

蛋雞補助 自產自銷也有

為解除缺蛋危機，讓雞農加速投入生產，農委會提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，補貼雞農飼料成本每台斤三元，另補貼蛋中雞（滿八周...

手腕疼痛 年假後媽媽手病友變多

長達九天的春節年假結束，罹患「媽媽手」的患者大幅增加。由於許多人放假或為防疫，多在家裡用餐，卻苦了做家事煮飯的婆婆媽媽。

健康主題館／高血脂難察覺 小心血管堵塞

●外食、不運動、肥胖，發生高血脂機率高

長期抽菸喝酒 他46歲眼中風

清潔工小陳於春節前嚴重腹瀉長達5天，頭昏目眩、步態不穩，經診斷為急性腸胃炎，必須住院治療，未料，躺在病床時，左眼突然一片...

健康你我他／每天晨走 不因過年偷懶

不少平常保持良好運動或飲食習慣的人，也都難抵擋過年的美食佳餚誘惑。常因為是親朋好友的難得相聚，並且美食當前，其實最可怕的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。