「穩定雞蛋生產」補助怎麼領？誰可領？農委會公布方案

為了盡快補足北部地區缺蛋危機，農委會提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，原則上生產的雞農都可以申請，農委會公布申請辦法。

農委會日前公布補助金額，希望有誘因讓雞農加速投入生產，現行蛋價每台斤平均批發價34.5元，農委會補貼雞農飼料成本每台斤3元；另補貼蛋中雞每隻25元、300萬隻雞實施至2月28日止再開會檢討成效。

根據農委會「111年度穩定雞蛋生產獎勵執行辦法」，申請人自111年2月8日起至同年2月28日止，以每週至少一次，核實填寫「111年度穩定雞蛋生產獎勵申請單」，及黏貼雞蛋出售憑證(出貨單)正(影)本等資料後，以「掛號郵寄」本會申請獎勵金。最後寄件日期為同年3月3日，以郵戳為憑，逾期不予受理。

辦法也顯示，蛋農申請需檢附雞蛋出售憑證(出貨單)內容，應包括交易日期、交易數量(以箱為單位，每箱以20台斤計)、出貨對象商號、車號或姓名；不同的出貨對象，申請單請分別填寫；審查發現有虛報、造假者，除須繳回所領取獎勵金外，並須負偽造、詐欺等相關法律責任。

農委會畜牧處副處長江文全表示，原則上農民都可以領，這部分這兩天都還在開會討論中，尤其是透過蛋車收蛋的雞農，可以透過中華民國養雞協會請領補助；即便是盒裝的品牌蛋，也是經過收蛋後洗選成品牌雞蛋，因此還是有相關證明可申請每台斤3元補助；至於中雞每隻25元的補貼，將會盡快訂出基準日。