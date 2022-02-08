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「穩定雞蛋生產」補助怎麼領？誰可領？農委會公布方案

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
年假結束後，各行各業恢復上班，賣場開始有少量雞蛋供應。記者彭宣雅／攝影
年假結束後，各行各業恢復上班，賣場開始有少量雞蛋供應。記者彭宣雅／攝影

為了盡快補足北部地區缺蛋危機，農委會提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，原則上生產的雞農都可以申請，農委會公布申請辦法。

農委會日前公布補助金額，希望有誘因讓雞農加速投入生產，現行蛋價每台斤平均批發價34.5元，農委會補貼雞農飼料成本每台斤3元；另補貼蛋中雞每隻25元、300萬隻雞實施至2月28日止再開會檢討成效。

根據農委會「111年度穩定雞蛋生產獎勵執行辦法」，申請人自111年2月8日起至同年2月28日止，以每週至少一次，核實填寫「111年度穩定雞蛋生產獎勵申請單」，及黏貼雞蛋出售憑證(出貨單)正(影)本等資料後，以「掛號郵寄」本會申請獎勵金。最後寄件日期為同年3月3日，以郵戳為憑，逾期不予受理。

辦法也顯示，蛋農申請需檢附雞蛋出售憑證(出貨單)內容，應包括交易日期、交易數量(以箱為單位，每箱以20台斤計)、出貨對象商號、車號或姓名；不同的出貨對象，申請單請分別填寫；審查發現有虛報、造假者，除須繳回所領取獎勵金外，並須負偽造、詐欺等相關法律責任。

農委會畜牧處副處長江文全表示，原則上農民都可以領，這部分這兩天都還在開會討論中，尤其是透過蛋車收蛋的雞農，可以透過中華民國養雞協會請領補助；即便是盒裝的品牌蛋，也是經過收蛋後洗選成品牌雞蛋，因此還是有相關證明可申請每台斤3元補助；至於中雞每隻25元的補貼，將會盡快訂出基準日。

中華民國養雞協會秘書長王建培表示，所有蛋農都可以請領，即便是自產自銷的蛋農，總是會送到某一個集貨商號，也會有交易憑證可註明；至於飼養中雞部分，每隻農委會提供獎勵25元，則是最高補助25元依照公平原則，中雞代養時間不同，一般至少要飼養75天候，才交給蛋雞場，蛋中雞很多周齡，有的養75天，有的90天、100天都有，不同的代養時間、成本都不相同，因此依照公平原則，需要細分不同的補貼金額，但是，大原則是一隻中雞最高補助25元；至於從哪一個基準日算起，還要與農委會討論，拍板後才能定案。

雙北缺蛋嚴重，蛋架上猶空，農委會祭出獎勵生產措施，本周會加強調派，緩解蛋荒。記者彭宣雅／攝影
雙北缺蛋嚴重，蛋架上猶空，農委會祭出獎勵生產措施，本周會加強調派，緩解蛋荒。記者彭宣雅／攝影

農委會 品牌 雞蛋 農民

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