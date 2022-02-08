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長榮航空推數位圖書館 最多可在機上看500多種刊物

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
長榮航空今表示，即日起在全球各場站同步啟用「EVA e-Library」數位圖書館，這也是台灣第一家提供此項服務的航空公司。圖／長榮航空提供
長榮航空今表示，即日起在全球各場站同步啟用「EVA e-Library」數位圖書館，這也是台灣第一家提供此項服務的航空公司。圖／長榮航空提供

隨著數位化時代來臨，長榮航空今表示，即日起在全球各場站同步啟用「EVA e-Library」數位圖書館，這也是台灣第一家提供此項服務的航空公司，旅客無論從登機前或抵達目的地後，都可以使用個人行動裝置，閱讀電子刊物。

長榮航空總經理孫嘉明表示，近年氣候變遷、環境保護議題的關注持續增加，基於環保以及兼顧防疫的原則，加速發展數位閱讀的服務，推出EVA e-Library，除了滿足旅客期待，也符合疫情後減少接觸及自動化服務的航空產業新趨勢。

長榮航空表示，長榮、立榮航空國際線旅客，即日起可以在飛機起飛前48小時至起飛後24小時期間，依長榮航空無限萬哩遊的會員卡別或搭乘艙等，將特定免費額度的刊物下載至自有行動裝置、筆記型電腦，最多可達20種刊物，此外亦可另加購額外書刊。

長榮航空表示，即日起至3月31日止，除原有可下載限額外，還可將提供額外9本免費下載額度優惠。

長榮航空表示，在疫情前，原本都會根據各航線起訖地，提供機上當地熱門報章雜誌給旅客閱讀，但受限於機上空間及載重限制，單一航線最多提供不超過70種刊物，語言種類則依中、英文及出發站當地語言為主，部分航班也因刊物運送限制無法供應當日之報紙。如今推出EVA e-Library服務，可突破原先紙本刊物限制，提供31種語言及多達500種以上包含金融、藝術文化、旅遊等各類別熱門報紙、期刊、雜誌。

長榮 語言

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