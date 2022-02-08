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退休阿北初四買刮刮樂中頭獎1200萬 淡定散步回家

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
過年買一張刮刮樂已成為台灣民眾必做習俗，圖為本報系資料照，非中獎當事人。記者陳玫伶／攝影
過年買一張刮刮樂已成為台灣民眾必做習俗，圖為本報系資料照，非中獎當事人。記者陳玫伶／攝影

過年期間許多民眾都去彩券行刮刮樂試手氣，在初四當天「1200萬大吉利」首個頭獎在新竹刮出，中獎人是新竹一名退休的阿北，當天隨手挑了一張刮刮樂「1200萬大吉利」，沒想到就幸運刮中頭獎1200萬元，彩券行店員也透露，阿北刮出大獎之後神情淡定的散步離開彩券行。

據新竹縣竹東鎮三重里中興路的「獎金國商行」蔡小姐表示，幸運刮中1200萬頭獎的是一位退休阿北，過年期間都習慣會買高面額刮刮樂，今年在初四來到投注站買刮刮樂，邊刮邊看台面上有哪些喜歡的刮刮樂，正好店員拿出新拆開的刮刮樂「1200萬大吉利」便隨手挑選了其中一張，刮到一半就詢問店員:「大獎要去哪邊領？」。

店員湊近一看竟發現是刮中頭獎1200萬元，趕快回說：「要去銀行領大獎。」退休阿北聽完後，開心拿著刮刮樂神情淡定的散步離開彩券行。蔡小姐表示，刮出大獎當天正是大年初四迎財神的好日子，就恰好客人在店裡刮出「1200萬大吉利」的頭獎，直說：「初四迎財神真的很準。」

「1200萬大吉利」共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元，據台彩統計至2月7日，全台僅刮出1個頭獎1200萬元、58個100萬元。

彩券行 頭獎 刮刮樂

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