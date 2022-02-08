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開工前買2000元刮刮樂 彰化中年男刮中BMW休旅車

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，統計至2月7日，已刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、298個100萬元。圖／本報系資料照片
面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，統計至2月7日，已刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、298個100萬元。圖／本報系資料照片

過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，據台彩統計截至2月7日已刮出2個2000萬頭獎與5個二獎「200萬元+BMW休旅車」。其中，在春節假期最後一天，彰化一名中年男子剛好想換車，竟幸運刮出二獎，帶走200萬元加BMW休旅車一台。

據彰化縣和美鎮和西里和線路的「立富彩券商行」描述，在春節假期最後一天，一名年約50多歲中年男子，在投注站看到人潮絡繹不絕，大家都在搶購「2000萬超級紅包」刮刮樂，心想近期也想換一台車子，便躍躍欲試買一張「2000萬超級紅包」試手氣，沒想到一刮就幸運中200萬元加BMW休旅車，簡直是心想事成。彩券行吳先生開心的表示，平常都會去福德宮祈求土地公讓彩券行生意興隆，沒想到土地公這次幫助客人實現刮出大獎的願望，真是有拜有保庇。

今年「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個二獎「200萬元+BMW休旅車」、650個三獎100萬元。據台彩統計至2月7日，已刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、298個100萬元。頭獎剩3個、二獎剩4個、三獎剩下352個。

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