開工前買2000元刮刮樂 彰化中年男刮中BMW休旅車

就像臺中的小吃店不能沒有東泉，地方信徒也有各自擁戴的火辣配方──從羊肉爐的黃金搭檔辣豆瓣醬、辣中帶甜的中南部辣椒醬，吃到醬香開胃的剝皮辣椒、原住民的米酒泡小辣椒，還有店家自製的辣油或蒜蓉辣椒醬……等著嗜辣份子跟著辣椒遊臺灣

2022-02-08 09:49