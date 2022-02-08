山佳遺址現勘 期盼受文資重視並挖出「台灣第一貓」
苗栗縣竹南鎮山佳文化遺址早在40年前就發現，且被列為國內百大遺址，擁有至少3、4千年歷史，但迄今卻未受文化資產認證及保護，台灣陶文化協會為此向縣府提報考古遺址的文資審議，上午首度辦現勘，協會盼隨著文資程序啟動讓山佳遺址受重視，未來能開展相關研究，甚至有機會繼南科「台灣第一狗」的考古成果後，也發掘出石虎或「台灣第一貓」。
台灣陶文化協會理事長鄧淑慧指出，山佳遺址在1983年由謝佳榮發現，後經由中研院學者陳仲玉、劉益昌調查，認為是北部和中部之間一個關鍵性遺址。但此處始終未能有系統發掘，遺址周邊近年不斷蓋公寓、築路，破壞速度很快，亟須保護。
10多年前地方曾爭取設置山佳遺址公園，當時推估認定的遺址範圍，東西長約1000公尺、南北約200到300公尺，以天聲廣播電台、信和有線電視一帶為中心向周邊拓展，年代約2000到3000年前，也可能有部分屬4000年前的文化層，當地農田、駁坎土層輕易就能發現不少類似古代的陶器碎片。
文觀局文化資產科上午邀台中科博館劉克竑等學者專家、相關地主及協會人員到場現勘，有些地主直言不排斥當地成為文化考古遺址，但希望有好的規畫和作法，且不影響他們權益。文資科表示，縣內目前並沒有任何一處公告指定的考古遺址，今天現勘程序主要先確定遺址坐落的區塊和範圍。
劉克竑指出，山佳可能是苗栗平地最重要的一處考古遺址，但全數為私有地，未來能否獲地主認同公告為文化資產，需要縣府人員努力。
鄧淑慧指出，台南科學園區開發時重視遺址發掘，原先以為地表僅有1000多年文化，結果向下發掘竟發現4、5千年前台灣最早被人飼養的家犬遺骸，山佳位於竹南科學園區周邊，期望也能受重視並進行相關調查，說不定有機會發現苗栗石虎或家貓遺骸，為今年虎年增添佳話。
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