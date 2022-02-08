N95防護力高但不易久戴？口罩之父推薦戴法曝光

Omicron傳染力強，一月14日，美國疾病管制中心（CDC）修正口罩使用建議，承認N95、KN95等口罩的保護力比醫療口罩高，總統拜登也宣佈全國將免費發放四億個N95口罩。

「貼合臉部的醫療口罩與KN95口罩提供更多保護，而貼合臉部、並獲美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）認證的呼吸過濾器（含N95口罩）則提供最高等級的保護。」CDC口罩使用建議指出。

醫療口罩除了過濾效率較低，主要缺點是不與臉部貼合；N95口罩除了過濾效率比醫療口罩高，與臉部的密合性良好，甚少洩漏。

但CDC也強調，過去兩年，有六成KN95口罩不符美國國家職業安全衛生研究所標準，在國際市場採購口罩時要特別留意。

口罩如何防新冠病毒？

發明N95口罩關鍵技術——熔噴加靜電的台裔科學家蔡秉燚日前撰文指出，根據美國國家公共廣播電台（NPR）報導，一滴口沫有上百萬個病毒，只要接觸到兩、三滴口沫，就會感染Omicron。

日本一項研究發現，一個人唱歌一分鐘，噴出的口沫是兩萬到三萬滴；「我想真實數字比這個更高，因為氣溶膠化的微小飛沫，儀器不易偵測，也不易計算。」

他解釋，成人呼吸一次吸氣量約一公升，空氣分子數量是25 sextillion，也就是250後面再加20個0，當中塵埃數約1,000到一萬個。塵埃有大有小，較大的塵埃經鼻毛過濾，慢慢蠕動進入食道、到胃部。

有些細菌或病毒會被胃酸殺死，但據CDC報告，新冠病毒不會被胃酸殺死；排出體外後，沖馬桶的瞬間，氣化的水珠會跑進空氣，再經由空氣傳染。SARS期間，香港淘大花源公寓的大樓感染便屬這一類，所以沖馬桶要蓋馬桶蓋。

N95口罩有什麼缺點？怎麼解決？

然而，醫療口罩主要是用來阻擋血液和液體的噴濺，過濾的要求也較低，有效性是70到80%，N95則高於95%；醫療口罩也沒有邊邊密合度的要求，邊緣會有40到60%的縫隙，但N95能緊密貼合臉部。

美國先前因產量有限，不強調需戴N95口罩；如今生產問題似已排除，可大量發放，但仍要面對另一個問題：N95戴久了不舒服，難以呼吸。

這個缺點也解釋，為何CDC不只強調口罩防護力與臉部貼合程度，也強調要能持續配戴。

蔡秉燚在1990年代初發明熔噴加靜電技術，大大提高過濾空氣麈埃的效果，被美國幾家公司技術轉移生產1995年頒發的新規格N95口罩，當時N95口罩的呼吸阻抗規定沒那麼嚴格；後來熔噴制程及加靜電技術一路改良，2018年又有突破的新型加靜電技術，N95口罩的呼吸阻抗可減少三分之二以上。

但他強調，使用新型加靜電技術和優化熔噴制程的廠家還不多，目前市面上的N95口罩仍然使用舊型技術和設備，呼吸阻抗比較高，難以久戴。

蔡秉燚認為，在沒有新型透氣的N95口罩可用前，解套之道是採用美國CDC之前的建議，戴兩層口罩——即戴上醫療口罩之後，外面套一層布口罩，用布口罩堵住醫療口罩邊邊的洩漏。

口罩怎麼戴保護力最高？

美國CDC在2020年11月，比較口罩打結、邊緣塞緊或戴雙層口罩（醫療口罩外罩一個布口罩）所減少的病毒暴露與保護效益，發現戴雙層口罩的保護力最強。

而2022年一月11日ABC晚間新聞也指出，根據政府工業衛生美國論壇一項報告，假如雙方都沒戴口罩，健康的人被感染者感染的時間是15分鐘；假如雙方都戴布口罩，被感染的時間是兩倍（30分鐘）；假如雙方都戴醫療口罩，被感染的時間是四倍（60分鐘）。假如戴的是N95口罩，無論對方戴什麼口罩，被感染的時間會會超過25個小時。

N95口罩可重複使用嗎？

根據新英格蘭期刊（NEJM）2020年三月的研究，在華氏70度、相對濕度50%環境下，新冠病毒在塑膠表面的存活時間是三天；蔡秉燚便據此建議，一個N95口罩至少可使用五次、總時數不超過40小時，但覺得呼吸困難時就要更換。CDC也於2020年12月建議，N95口罩每次使用後，可把掛在通風處五天，再重複使用（註：但2021年N95口罩充足後，便不再建議醫護人員重複使用）。

蔡秉燚認為，一般的民眾使用N95防護病毒，因為使用量很大，放置五天再重複使用是最簡易的方法。過去兩年，他都是準備七個N95口罩，「按照星期數編號，禮拜一編第一號，禮拜二編輯第二號，依此類推⋯⋯」下週一再回過頭使用上個禮拜的第一號。如此，口罩便可重複使用很多次。

「全文轉載自未來城市(防Omicron得靠N95？N95口罩之父：醫療口罩這兩種戴法也有效)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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