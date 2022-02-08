年假爆久媽媽手患者增 水介質震波造福婆媽

年假長達九天，大家開心放假，或為防疫，多在家用餐，卻苦了忙於做家事煮飯的婆媽。一位年近七旬的婦人就因過年忙於大掃除備年夜飯，竟引發右手腕疼痛，只要拿炒菜鍋或騎車催油門就痛，趕忙到「活力得中山脊椎外科醫院」，由院長楊椒喬診斷為媽媽手，並建議她接受水介質震波，減痛快速有感，終於開心的笑著迎接新年。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，俗稱媽媽手的正式醫學名稱為「狹窄性肌腱滑膜炎」（De Quervain's syndrome），患者主訴為大拇指近手腕處的疼痛，好發於常做家事，需使用手部動作的主婦們。其中新手媽媽在抱新生兒時，常需用手托住新生兒的頭部，亦為常見族群，造成不少婆媽的困擾。

院長楊椒喬指出，今年年假期間，主婦們因忙於大掃除加上年夜飯各類家人聚會多，備餐需求量大增，這類患者就多增加約5成。雖然是小問題，只要痛起來卻會造成患者日常生活的困擾，嚴重者還會造成大拇指無法動彈舉起。

以這位婦人為例，為讓她能盡速降低疼痛，恢復正常生活，楊椒喬院長建議她接受水介質震波治療。因為水介質震波採用聚焦式探頭，以高能量的聲波來撞擊組織，使患部產生發炎反應，促進生長因子，達到組織再生及修復的功能，對舒緩疼痛有明顯效果，亦讓患者的滿意度很高。

在治療的型態上，楊椒喬院長指出，水介質震波是非侵入性治療，患者於門診接受治療，每次治療僅需10-20分鐘，一周一次、每次1500發震波，為期三次。患者不須麻醉或住院，治癒率高達八成，對年假期間忙碌的主婦或是平日的上班族而言，是方便又有效的治療新選擇。