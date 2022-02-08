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感冒後呼吸急促水腫 女子確診病毒性心肌炎

中央社 / 台中8日電

陳姓女子原先有感冒症狀，數週後卻出現呼吸急促、下肢水腫等症狀，就醫檢查確診病毒性心肌炎，經治療2週後病情穩定，醫師提醒，感冒或腸道感染後出現上述症狀，就應提高警覺。

大里仁愛醫院今天發布新聞稿表示，台中市25歲陳姓女子約4週前開始有感冒症狀，陸續至診所治療，2週後開始呼吸急促及上樓梯無法負荷，且兩下肢水腫無法平躺睡覺等症狀，因而前往醫院就醫，經檢查確診為病毒性心肌炎，緊急安排加護病房治療，經治療2週後出院轉門診追蹤治療。

大里仁愛醫院心臟內科醫師徐敏耀表示，病毒性心肌炎是心肌受病毒感染，引起局部性或瀰漫性發炎病變，為感染性心肌病變，於病毒流行感染期約有5%患者併發心肌炎。

徐敏耀說，大多數患者經適當治療後可痊癒，部分患者可能發展成擴大性心肌病變，極少數患者在急性期因嚴重心律不整、急性心臟衰竭和心因性休克死亡。

徐敏耀指出，以腸道和上呼吸道感染的病毒，引發病毒性心肌炎最常見，患者常在發病前1至3週有上呼吸道或腸道感染史，表現如發燒、全身酸痛、咽痛、倦怠、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，然後出現心悸、胸悶、胸痛或心前區隱痛、頭暈、呼吸困難、下肢水腫等。

徐敏耀提醒，民眾一般感冒或腸道感染，經治療2週後出現胸悶、呼吸急促、下肢水腫，且端坐呼吸喘等症狀惡化時，可請醫師評估是否有心肌炎的徵候，及早診斷，早期治療。

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