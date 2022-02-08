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高鐵大學生返校列車再加開 最高5折優惠2月9日凌晨開賣

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了鼓勵大學生搭高鐵返校，高鐵將於本月12日至18日期間，除原本已提供的14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，再加碼提供14班次。圖／報系資料照
為了鼓勵大學生搭高鐵返校，高鐵將於本月12日至18日期間，除原本已提供的14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，再加碼提供14班次。圖／報系資料照

國內多數大學都即將在14日開學，台灣高鐵公司今表示，為了鼓勵大學生搭高鐵返校，將於本月12日至18日期間，除原本已提供的14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，再加碼提供14班次，總計28班次「大學生開學返校5折優惠列車」，並於2月9日凌晨零時起開放再加碼優惠車次訂位購票。

高鐵也提醒，再加碼的14班優惠列車，原本即適用大學生75折或88折優惠，並已開放購票。大學生旅客若已購買該14班次列車的車票，且已完成訂位或是付款，但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App辦理變更。

至於已完成取票者，也可於發車前30分鐘至車站售票窗口辦理退還車票優惠價差，不過若是在列車發車後，才提出申請者恕不受理。

高鐵表示，持用大學生車票乘車時，務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。

高鐵表示，依據中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引，目前車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。此外，高鐵各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，敬請旅客注意並遵守規定。

台灣高鐵公司提醒，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應佩戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩，若發現未依規定佩戴口罩者除將主動勸導外，將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，以落實執行防疫規定。

為了鼓勵大學生搭高鐵返校，高鐵將於本月12日至18日期間，除原本已提供的14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，再加碼提供14班次，總計28班次「大學生開學返校5折優惠列車」。圖／台灣高鐵公司提供
為了鼓勵大學生搭高鐵返校，高鐵將於本月12日至18日期間，除原本已提供的14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，再加碼提供14班次，總計28班次「大學生開學返校5折優惠列車」。圖／台灣高鐵公司提供

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