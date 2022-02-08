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還有一周！金星比平常亮20％ 錯過等到2025年

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
天文館表示，最近金星在黎明前出現在東南方天空，其耀眼的程度更高於平日，因為在2月5日至15日這段期間內，金星達到近年來最亮的-4.9等，比它平常最亮時更亮20％以上。圖／天文館提供
天文館表示，最近金星在黎明前出現在東南方天空，其耀眼的程度更高於平日，因為在2月5日至15日這段期間內，金星達到近年來最亮的-4.9等，比它平常最亮時更亮20％以上。圖／天文館提供

金星是太陽、月球以外最亮的星體，天文館表示，最近金星在黎明前出現在東南方天空，其耀眼的程度更高於平日，因為在2月5日至15日這段期間內，金星達到近年來最亮的-4.9等，比它平常最亮時更亮20％以上，且下次再看到如此明亮的金星要等到2025年2月。

天文館表示，由於金星的亮度遠超過其他星體，所以在日出前用肉眼就很容易可以在東南方天空看到它的身影，如果有10倍以上的雙筒望遠鏡或小型望遠鏡，還可以看出其如眉月般的形狀，猶如另一個小月亮，令人驚奇而印象深刻。

天文館表示，金星之所以如此明亮，主要是因為它離地球及太陽相對較近，再加上其表面覆蓋著反射率極高的雲層，能夠反射近70％的陽光。不過金星的亮度變化非常複雜，除了與太陽及地球的距離外，還有「相位」變化，也就是從地球上所見金星亮面比例等因素影響著它的亮度。

天文館表示，金星也是除了太陽和月亮之外，唯一可以讓物體產生影子的天體，差別在於太陽跟月亮均為面光源，所以影子邊緣會有模糊的半影，但金星相對而言是點光源，所以影子的邊緣比較銳利，建議民眾在2月5日至15日這段期間內，利用金星最大亮度的機會仔細觀察，此時期金星達到近年來最亮的-4.9等，比平常最亮時更亮20％以上。

天文館

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