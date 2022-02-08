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亞泥礦權展延爭議 部落控諮商同意投票程序不正義

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
玻士岸部落部分族人到行政院陳情，表示先前對亞洲水泥提出的調查與訴求皆未有實質進展，就要被迫在不符合「自由、事先、知情、同意」原則的情況下，行使諮商同意權。記者林澔一／攝影
玻士岸部落部分族人到行政院陳情，表示先前對亞洲水泥提出的調查與訴求皆未有實質進展，就要被迫在不符合「自由、事先、知情、同意」原則的情況下，行使諮商同意權。記者林澔一／攝影

亞洲水泥新城山礦場礦業權展延案未依原基法取得部落同意，去年遭法院撤銷，鄰近玻士岸部落等族人今天到行政院抗議，指近期受到亞泥急著要做諮商同意的強大壓力，但資訊並不完備，恐有程序正義問題，呼籲行政院督促原民會、經濟部、礦務局啟動土地權利回復作業，否則後續法律爭訟跟陳抗行動將不會停歇。

亞泥案爭議近50年，2018年起由總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會主導會談，啟動「土地流失的真相調查」和「礦區地質安全調查」，2021年10月玻士岸部落針對諮商同意向亞泥提出投票前提、利益分享等30項訴求，至今未有實質進展。

玻士岸部落會議耆老、第二代地主鄭文泉表示，農曆年前傳出玻士岸部落會議主席準備在2月12日舉辦諮商同意投票，但真相調查、土地返還計畫及地質安全等資訊尚未完備，程序恐不完備且有違法疑慮。

玻士岸部落會議Ayug部落副召集人、第二代地主田明正說，亞泥在諮商同意公文提到373筆已核定礦業用地的公有原住民保留地，是諮商同意範圍，但373筆土地地號、位置、部落範圍及傳統領域都不清不楚，經濟部提供的土地筆數對不起來，也缺乏位置和圖資，族人根本無從得知是否涉及到自己的土地，這種情況無法進行諮商同意。

「亞泥用了很多我們的土地，我們就在礦場和水泥廠的旁邊，為什麼我們不是關係部落，為什麼要讓玻士岸部落來決定我們的土地？」代秀林部落族人、第二代地主高進發說，亞泥目前仍然可以採礦，部落會議若貿然舉辦諮商同意投票，將對族人權益造成難以恢復的傷害。

玻士岸部落會議副主席田欽賢說，過去四年花了很多時間在三方會談、真相調查委員會、居住安全工作小組會議上替族人爭取權利，目前諮商同意權的機制只能選擇同意與不同意，對部落有很多限制，加上鄉公所與原民會的消極，讓部落未充分事先知情就要投票。

玻士岸部落會議教導團幹部邱寶琳呼籲，行政院應盡快公告真相調查報告，也要跟原民會秉持2018年三方會談的方向與態度，承認土地歷史不正義，增進部落、政府與企業對原住民族土地與自然資源權利的互相理解，邁向和解共生；轉型正義的推動是為了回復原住民族應有權利和導正過去的歷史不正義，不會讓企業倒閉、更不會讓部落青年失去工作。

原住民 投票 行政院

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