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尋找幸運兒！台鐵商務艙推活動 搭車就有機會送紀念酒
台鐵新城際列車EMU3000型，自去年12月29日啟航以來，已累計有超過17萬名旅客搭乘，其中商務艙今天也產生第一萬名幸運旅客，台鐵則是準備了Rivers隨行杯(米色)驚喜禮物及EMU3000型紀念酒，也讓旅客感到又驚又喜。台鐵表示，該名幸運旅客搭乘車次為411次，從關山到台北。
台鐵表示，後續也將持續辦理「騰雲座艙」每1000名幸運旅客驚喜禮物贈送活動，後續第1萬1000名旅客、1萬2000名，至第3萬名旅客，共20個名額，都有驚喜禮物；此外，還將加贈第2萬名及第3萬名旅客EMU3000型紀念酒1組。
台鐵表示，騰雲座艙最大亮點是專屬精緻的餐飲服務，轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，特製「騰雲座艙限定台鐵便當」，力求展現出台灣本土食材美味。座艙並派有2名服務員隨車服務，旅客可透過官網及APP預選餐點及飲品，上車後由「專人直送」服務。
不過台鐵也提醒，配合防疫需求，目前特色便當及冰淇淋暫不提供，其他餐點及飲品提供提袋，請旅客攜帶下車食用。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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