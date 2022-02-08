關心健保藥品新用途 意見分享平台助病友聲音直達天聽

醫療科技日新月異，生病的人莫不希望盡快享有最新、最有效的藥物和醫材。健保署自2015年起設置「新藥及新醫材病友意見分享平台」，蒐集病友意見，供共同擬定會議委員參考。過去僅針對新藥和新醫材，去年十月起擴增功能，若有藥品欲擴增給付範圍，也可表達意見。目前有2款併用治療黑色素瘤的藥物，有可能擴大用於治療非小細胞肺癌，還有17項新藥可能納入給付，關心的民眾可於3月15日前上平台發表意見。

醫審及藥材組科長連恆榮表示，健保署自2015年建立，病友個人或團體都可在平台註冊，只要留下真實姓名和聯絡方式，並勾選願意接受通知，之後有待討論的新品項放上網，就會即時通知，讓個人或團體可以平台表達意見。過去只有新藥、新醫材會放上去，去年十月起如果有藥品擴增給付範圍的討論案，也會放上網，供民眾討論。

健保署署長李伯璋表示，病友分享意見經驗，有助落實提升程序正義、促進健保資源合理分配。藉由保險人、病友代表及被保險人代表在共擬會議前的溝通與交流，會議過程可呈現更多不同的觀點，有助於共擬會議作出最佳的藥物給付決定。

連恆榮表示，「藥物共擬會議」或「特材共擬會議」會前30天是病友意見搜集期，民眾在平台上可看到300字產品摘要資訊，也可連結到衛福部食品藥物管理署網站，查詢藥物許可證等資訊。健保署會在藥物或特材共擬會前辦理「病友意見會前會」，把收集到的意見做成「資料本」，於會前會上由被保險人代表、病友代表及病友團體間進行三方溝通，也會提供給醫療科技評估及共擬會參考

連恆榮表示，2015年至2021年11月15日，共有206個品項曾經放上平台供病友表達意見之，累計692人次曾經分享意見，包括藥品672人次、特材20人次。