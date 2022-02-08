93.1萬觀光人潮春節假期湧入台東 池上伯朗大道人最多

農曆春節九天假期結束，台東縣府統計各觀光景點遊客量，交通車流約28.9萬車次，旅遊人數約93.1萬人次，其中池上伯朗大道遊客量14.4萬人次最多，其次是小野柳、太麻里金針山，估算約創造20億元觀光產值。

今年春節9天連假台東縣湧入大量遊客，各觀光景點人車潮不斷，不少遊客臨時來訪，市區還訂不到房，縣府統計9天假期進入台東縣內觀光人次約93.1萬人次，旅宿業住宿率初一至初三平均約7成，初四至初六也有6成，台東市區住宿率最高達9成。

縣長饒慶鈴表示，今年春節假期天公作美，讓來東旅客能欣賞台東藍，9天連假吸引近百萬人次觀光人潮，特別要感謝過年期間留守崗位的同仁，以及犧牲假期服務旅客商家，讓台東以最好樣貌呈現給鄉親和遊客朋友。