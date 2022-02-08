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93.1萬觀光人潮春節假期湧入台東 池上伯朗大道人最多

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
池上伯朗大道春節期間吸引14.4萬人次遊客量。記者卜敏正／攝影
池上伯朗大道春節期間吸引14.4萬人次遊客量。記者卜敏正／攝影

農曆春節九天假期結束，台東縣府統計各觀光景點遊客量，交通車流約28.9萬車次，旅遊人數約93.1萬人次，其中池上伯朗大道遊客量14.4萬人次最多，其次是小野柳、太麻里金針山，估算約創造20億元觀光產值。

今年春節9天連假台東縣湧入大量遊客，各觀光景點人車潮不斷，不少遊客臨時來訪，市區還訂不到房，縣府統計9天假期進入台東縣內觀光人次約93.1萬人次，旅宿業住宿率初一至初三平均約7成，初四至初六也有6成，台東市區住宿率最高達9成。

縣長饒慶鈴表示，今年春節假期天公作美，讓來東旅客能欣賞台東藍，9天連假吸引近百萬人次觀光人潮，特別要感謝過年期間留守崗位的同仁，以及犧牲假期服務旅客商家，讓台東以最好樣貌呈現給鄉親和遊客朋友。

交通及觀光發展處長余明勳則指出，連續兩年春節都受到疫情因素，影響民眾移動出遊意願，整體住宿率相較去年、前年同期春節連假下滑，但來台東車流仍達28.9萬車次，主要景點遊客數，前三名分別為伯朗大道、小野柳和太麻里金針山，觀光產值估算約達20億元。

池上伯朗大道金城武樹是許多遊客到台東必訪景點。記者卜敏正／攝影
池上伯朗大道金城武樹是許多遊客到台東必訪景點。記者卜敏正／攝影

台東 春節 連假

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