聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林攤商賣蛋維持限購 主婦揪團訂蛋：得耐心等貨到
雞蛋需求年節後雖然減少，不過雲林縣陳姓主婦說，目前雖然還買得到蛋，但有多家攤商、雜貨店維持「限購令」，民眾至少可買10顆、最多20顆；蛋商坦言「大家追蛋追得很辛苦」，現在努力進貨、鋪貨服務老主顧，也盡可能讓消費者都能買到蛋。
斗六張先生今天到雜貨店買蛋，有一家業者限制每人買10顆，另一家則可買到20顆，兩家雖然都限制採購，不過能買的數量不同，業者私下透露，每箱蛋都因這波缺蛋危機有加價，不過蛋商仍盡力服務老客戶，所以有貨就會先往店裡送，讓店家有蛋可賣。
斗六林姓主婦則是長期與鄰居揪團買蛋，湊齊4人向中盤商訂購一整籃、約20斤的蛋，她說，最近價格確實比以往稍漲，年前採購每籃約880元左右，現在要再訂購，蛋商回說「還得再追貨」，目前想買就是得耐心等貨到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言