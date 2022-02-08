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雲林攤商賣蛋維持限購 主婦揪團訂蛋：得耐心等貨到

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六林姓主婦長期與鄰居揪團向中盤商買一整籃的蛋，現在要訂購得再等蛋商追貨。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六林姓主婦長期與鄰居揪團向中盤商買一整籃的蛋，現在要訂購得再等蛋商追貨。記者陳苡葳／攝影

雞蛋需求年節後雖然減少，不過雲林縣陳姓主婦說，目前雖然還買得到蛋，但有多家攤商、雜貨店維持「限購令」，民眾至少可買10顆、最多20顆；蛋商坦言「大家追蛋追得很辛苦」，現在努力進貨、鋪貨服務老主顧，也盡可能讓消費者都能買到蛋。

斗六張先生今天到雜貨店買蛋，有一家業者限制每人買10顆，另一家則可買到20顆，兩家雖然都限制採購，不過能買的數量不同，業者私下透露，每箱蛋都因這波缺蛋危機有加價，不過蛋商仍盡力服務老客戶，所以有貨就會先往店裡送，讓店家有蛋可賣。

斗六林姓主婦則是長期與鄰居揪團買蛋，湊齊4人向中盤商訂購一整籃、約20斤的蛋，她說，最近價格確實比以往稍漲，年前採購每籃約880元左右，現在要再訂購，蛋商回說「還得再追貨」，目前想買就是得耐心等貨到。

斗六 雲林 雞蛋

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