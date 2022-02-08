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稻作收入保險上路農民嫌麻煩 農糧署：基本型免保費

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
年假結束，嘉義縣農民忙一期稻作秧苗耕作。記者魯永明／攝影
年假結束，嘉義縣農民忙一期稻作秧苗耕作。記者魯永明／攝影

年假結束，嘉義縣農民忙一期稻作秧苗耕作，農委會為保障稻農收益，今年水稻保險新制上路，申辦期限到3月底，稻農都須投保基本型保險，遇天災或病蟲害，產量受損達2成以上，即可獲得每公頃1萬8千元保險理賠，基本型保費由政府全額負擔，農民不用支付保費。

太保市是主要稻作區，一期稻作大多完成插秧，針對申辦水稻收入保險新制，農民說，種稻遇天然災害或病蟲害，有災害救助金，不必再辦保險，多此一舉，辦理手續麻煩。

嘉南平原是台灣穀倉，稻作廣、農民多，新措施對農民影響大，太保市長黃榮利是專業稻農，曾獲十大傑出農民，他說，水稻收入保險政策，不論是否申報繳售公糧，都須投保基本型保險，雖不必繳保費，卻形同「強制保險」，關係農民受災損權益，農委會對災損認定要明確，避免執行困擾爭議。

農糧署南區分署說，參加收入保險，農民損失超過20%就可領每公頃1萬8千元，以前要申請現金救助，現在不用，只要收割完就知道損失有沒有達到20%，若有理賠就直接匯入農民戶頭。

收入保險分基本型與加強型，基本型是強制納保，每個人都要加入，不參加領不到1萬8千元理賠，不申辦保險，遇稻熱病無法理賠；強制納保可以建立稻農資料，區分實耕者與地主。到鄉市公所、農會申辦手續簡便，期限到3月底，分署會加強宣導，呼籲稻農盡快申辦。

年假結束，嘉義縣農民忙一期稻作秧苗耕作。記者魯永明／攝影
年假結束，嘉義縣農民忙一期稻作秧苗耕作。記者魯永明／攝影

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