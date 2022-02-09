快訊

「雙金影帝」常楓大年初六睡夢中辭世 享耆壽98歲

10點別忘記！第22期疫苗今3階段分流預約 下周開打

蛋荒議題年前延燒至年後！ 除夕前2日「買不到雞蛋」創高討論度

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:農委會

文/朱涵瑜

雞蛋缺貨議題，一路從農曆春節前延燒到過年後，部分北部民眾至今還是買不太到雞蛋，甚至出現有些大賣場、超市雞蛋貨架空蕩蕩，民眾排隊搶購雞蛋的景象，這股「蛋荒」更是在年節前造成討論熱度，不少網友都在網路上發問「哪裡買得到雞蛋」。

除夕前「買不到雞蛋」創下網路高聲量！蛋荒議題持續延燒

農曆年前雞蛋需求量大增，以台灣來說一天平均大約需要2200萬顆雞蛋，不過，卻出現雞蛋數量供應不足，出現「雞蛋荒」的狀況，一天大約有300萬到400萬顆的缺口，不僅許多民眾抱怨買不到雞蛋，許多雞蛋商店業者也說批貨量有限，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/01/20~2022/02/06）統計調查，除夕前一、兩天開始，「雞蛋荒」議題討論熱度迅速飆高，1月29日、30日兩天都維持在7千多筆討論，顯見年節前買不到雞蛋的熱議程度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

買不到雞蛋？ 陳吉仲承諾「除夕前雞蛋供貨無虞」引發網路熱議

除夕前，連續兩天「缺蛋」高討論度，除了有不少網友抱怨「買不到雞蛋」之外，不少網友也積極討論這股雞蛋缺貨原因；另外，面對外界的疑慮，農委會主委陳吉仲也公開承諾「除夕前雞蛋供貨無虞」更是引發熱議，甚至傳出不排除會進口雞蛋，以便於緩解雞蛋缺貨的問題；然而買不到雞蛋，接下來恐怕還會有後續效應衝擊，不少網友關心雞蛋價格會不會上揚等等。原本是日常生活中，再平常不過的雞蛋，沒想到在疫情衝擊、大環境影響之下，引發這波「雞蛋荒」，未來是否會有其他效應問題出現，能否儘速解決缺蛋問題，恐怕還需要一段時間觀察。

延伸閱讀

雞蛋荒！每日缺蛋400萬顆「買不到、漲價」網路熱門關鍵字

綠委郭國文突發聲：應今天解禁福島食品　呼籲「送國民新年大禮」

中油高層涉貪2700萬元創紀錄　「油人楷模」被諷「楷油達人」


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年1月20日至2022年2月6日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞蛋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

雞蛋 除夕

延伸閱讀

蛋荒未解 衛生紙又喊漲

政院明宣布解禁福島食品 總統府重申確保國人健康安全

行政院明開記者會 宣布日本福島食品解禁

中埔農會穀倉轉型農創園區開星巴克 陳吉仲：全國典範

相關新聞

今明兩天水氣略增 吳德榮：周五起暖如春

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天迎風面水氣略增，今天新竹以北及東半部有局...

「拈花惹草」好療癒 園藝治療撫慰受傷身心靈

台北四獸山下的象山農場，種植著萵苣、咖啡樹，草木蔥蘢，辣椒與萬壽菊鮮豔色彩點綴其中，但和常見的都市農場不同，象山農場主要作為「園藝治療」基地，來這「拈花惹草」的人，都能從這片蓊鬱中獲得撫慰與能量。

一秒走進泰北 空運來台原味造景品創新泰菜

標誌性泰北傳統柚木屋頂造型的門面、紅土色外牆、佈滿芭蕉葉與綠植栽的庭院，再加上店內佈置著主人劉政鋒David特別從清邁運來的銀器、木雕、陶罐與泰北少數民族的畫作等，來到「心泰原創泰國料理」會有種正要走進泰北餐廳用餐的不真實感。

在山林裡與奇幻光影相遇 整座公園就是光影美術館

正式進入第三屆的龍崎空山祭已經在台南的山林裡亮起，源自於想振興台南人口最少、平均年齡最老的區域，文化局特地以整座虎形山公園為展場用光影藝術來讓整個聚落活起來。

影／台灣女生NO.1！疫情失業 她拚2年站上國際健美舞台

30歲的台灣女子林沛芬去年底單槍匹馬飛到加拿大多倫多，參加IFBB國際健美總會職業資格比賽，在西方面孔環伺的健美女子選手...

缺蛋時期！營養非蛋不可？ 營養師曝這些食物可取代

雞蛋缺貨，民眾到處瘋狂搶蛋，若從營養分析，是不是非「蛋」不可。營養師表示，從雞蛋主要的蛋白質營養成分來看，還有豆、魚、肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。