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鋒面通過今轉晴 17縣市小心強風周四水氣又增多

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
鋒面通過及東北風增強，氣象局表示，今台南以北、東北部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。圖/氣象局提供
鋒面通過及東北風增強，氣象局表示，今台南以北、東北部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。圖/氣象局提供

鋒面通過及東北風增強，氣象局表示，今台南以北、東北部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

此外，受到鋒面影響，綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨「鋒面」雲系快速通過，強回波已在台灣東方海面，清晨降雨已減緩。雖有冷空氣，但少了「輻射冷卻」，低溫較昨晨大幅回升4、5度之多。

吳德榮說，截至4時53分，本島平地最低氣溫依序為，基隆(七堵區)12.8度，新北(中和區)13.0度，台北(南港區)13.1度。其他各地區的平地最低氣溫，中部(南投巿)14.0度，南部(高雄田寮區)14.6度，東部(宜蘭三星鄉)15.8度。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今上午各地迅速轉為晴時多雲，僅山區及東半部有殘餘的零星小雨；冷空氣較前波弱，白天北台涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。今日各地氣溫，北部13至18度，中部14至23度，南部15至26度，東部16至24度。 

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，明西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶零星降雨；明晚至周四，迎風面水氣略增，桃園以北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南晴時多雲；明日、周四冷空氣影響，北台涼、中南部舒適，各地早晚仍偏冷。

吳德榮表示，周五(11日)至下周(13日)白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」；天氣晴朗，西半部易有霧；東半部偶有局部零星飄雨的機率。 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下周日晚起至周一(14日)另一「鋒面」接近、通過，天氣轉變，中部以北降雨、各地氣溫下降；下周一下午起好轉，中部以北雨後多雲、東半部仍有局部雨。

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