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彰化蛋農怒爆政府潛規則 「一個高明政策」9天就虧8600萬

聯合新聞網 / 綜合報導
為解決春節以來的蛋荒，農委會召集主要的蛋農協會討論如何穩定雞蛋生產，下午農委會舉行臨時記者會宣布獎勵措施，主委陳吉仲表示，獎勵蛋農生產每台斤補貼3元，也提出4月30日前取消黃豆、小麥及玉米的營業稅5%全免。記者鄭超文／攝影
為解決春節以來的蛋荒，農委會召集主要的蛋農協會討論如何穩定雞蛋生產，下午農委會舉行臨時記者會宣布獎勵措施，主委陳吉仲表示，獎勵蛋農生產每台斤補貼3元，也提出4月30日前取消黃豆、小麥及玉米的營業稅5%全免。記者鄭超文／攝影

「蛋蛋之亂」從春節前燒到開工後！全台雞蛋最大產地位於彰化縣，當地蛋農今（7）日一早收到「持續凍漲通知」，直言難以接受，沒想到，某蛋農看完農委會穩定生產獎勵措施記者會再次氣炸，忍不住痛批「年前政府一個高明的凍漲政策把市場機制打亂」。

該名彰化蛋農在PTT發文抱怨，「年前政府一個高明的凍漲政策把市場機制打亂，想讓民眾過個好年，結果如何大家也看到了」，因為每年春節休市，市場蛋價會以最後一天的「公告蛋價」維持到年後開市，但期間有個「不成文的規定」，就是蛋農必需讓利給蛋商，「蛋商公會」會開出一個產地紅盤價給蛋農，今年每台斤4元持續9天，若以去年日均產量12萬箱計算，這9天蛋農就讓利給蛋商8600萬元。

「以往年來說，補償蛋農的措施就是年後公告蛋價會上漲一波」，不料，蛋農卻等到「持續凍漲通知」，他直言「那我因這不成文規定造成的損失，現在是要怎麼回本，有沒有人知道可以通知一下嗎？」，更抱怨蛋商掌握通路、話語權，自己則要承擔雞瘟風險、吸收飼養成本，「漲價要出手凍漲，跌價就隨市場機制，這樣對嗎？」，並點出農委會主委陳吉仲在記者面前承認，凍漲的產地價34.5元「當然不能」符合蛋農成本。

網友們附和「本來一斤40元，現在買10顆都要8~90元起跳，哪裡凍漲？」、「凍漲生產端，結果終端消費放他漲價啊」、「政府不處理盤商就是懲罰農民和人民」，但也有人以消費者立場看待「跟我們末端說幹嘛」、「自己賣啊，網路這麼發達」、「真的回歸市場機制，蛋農也是要挫賽好嗎」。

雞蛋 農委會 PTT

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